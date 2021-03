HEADINGLEY, MB, le 1er mars 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à accroître la sensibilisation et à promouvoir l'intérêt pour l'agriculture partout au pays. Agriculture en classe Canada (ACC) entame ce dialogue tôt en enseignant aux jeunes Canadiens l'importance de l'agriculture et du secteur agroalimentaire, tout en suscitant leur intérêt pour de futures carrières en agriculture et en agroalimentaire.

Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé qu'un montant pouvant atteindre 1,6 million de dollars sur deux ans a été approuvé pour Agriculture en classe Canada dans le cadre du programme Agri-compétitivité. Cette annonce a marqué le lancement de l'une des initiatives phares d'ACC, le Mois de sensibilisation à l'agriculture canadienne (MSAC), qui en est à sa dixième année.

Le financement par l'intermédiaire du programme Agri-compétitivité aidera ACC à proposer des initiatives et des outils pédagogiques innovants pour délivrer des renseignements précis et cohérents sur l'agriculture canadienne. Les fonds serviront également à élargir les outils nouveaux et actuels de sensibilisation à l'agriculture, notamment les fiches d'information SnapAG, le programme de jardinage scolaire Petits pouces verts, le déploiement national du programme de formation des enseignants « Business of Food », le MSAC et les présentations de fermes virtuelles de « Journey 2050 ». En raison de la capacité d'ACC d'accroître la portée de ses programmes, l'investissement représente une augmentation de 50 % du financement annuel.

Grâce à une capacité accrue d'offrir des possibilités de sensibilisation dynamiques et uniques, ACC fera découvrir aux étudiants le secteur agricole et agroalimentaire canadien.

Citations

« Il est absolument essentiel que les jeunes Canadiens comprennent d'où provient leur nourriture. En quoi consiste le travail d'un producteur agricole. À quel point ils et elles travaillent fort pour prendre soin de leurs animaux et de notre environnement afin de nous offrir des aliments de grande qualité. J'encoure nos jeunes à s'intéresser aux nombreuses opportunités d'emplois qui s'offrent à eux, sur la ferme, en mécanique, électronique et ingénierie, en sciences, santé animale et végétale et bien plus encore! Je félicite l'équipe d'Agriculture en classe Canada pour leur travail exceptionnel, et célèbre avec eux le Mois de la littératie agricole. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Nous sommes absolument ravis de poursuivre notre solide collaboration avec Agriculture et Agroalimentaire Canada grâce à une nouvelle contribution en espèces dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture. AAC est un véritable champion de la sensibilisation à l'agriculture dans tout le pays et, ensemble, nous progressons en vue de concrétiser notre vision qui est d'amener l'agriculture dans chaque classe et d'inspirer chaque élève. Les ressources et les programmes d'ACC, fondés sur des demandes de renseignements et liés aux cursus, sont offerts par l'intermédiaire de nos dix organisations provinciales membres et contribueront à un réel progrès dans la diffusion de l'incroyable histoire de l'agriculture et de l'alimentation au Canada. Ce financement nous aidera également à tirer parti des partenariats sectoriels actuels et nouveaux pour offrir, dans les écoles canadiennes, un programme d'apprentissage sur l'agroalimentaire qui soit précis, équilibré et actualisé. »

- Johanne Ross, directrice générale, Agriculture en classe Canada

Faits en bref

Le programme Agri-compétitivité vise à aider le secteur agricole à coordonner les capacités existantes et à en tirer profit, à améliorer la sécurité, à s'adapter à l'évolution des contextes commercial et réglementaire, à échanger des pratiques exemplaires, à saisir les nouvelles occasions et à offrir des possibilités de mentorat.

ACC est un organisme national sans but lucratif qui se fait le porte-parole de la sensibilisation à l'agriculture au Canada . Avec ses membres des dix provinces et ses partenaires industriels, l'organisme fournit des ressources, des programmes et des initiatives agroalimentaires précis, équilibrés et d'actualité qui sont liés aux cursus et fondés sur la science.

. Avec ses membres des dix provinces et ses partenaires industriels, l'organisme fournit des ressources, des programmes et des initiatives agroalimentaires précis, équilibrés et d'actualité qui sont liés aux cursus et fondés sur la science. Le financement du projet est en attente de la signature d'une entente de contribution.

Le Mois de sensibilisation à l'agriculture canadienne encourage les élèves des dix provinces à découvrir et à célébrer l'incroyable histoire de l'agriculture et de l'alimentation au Canada . En établissant des liens entre les salles de classe, les agriculteurs et les personnes passionnées par l'agriculture et l'alimentation, les élèves et les enseignants découvrent ce secteur grâce à l'histoire incroyable que leur raconte le bénévole qui leur rend visite.

Liens supplémentaires

Suivez-nous sur Twitter : @AAC_Canada

Aimez notre page Facebook : AgricultureCanadienne

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected], 343-549-2326; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]

Liens connexes

www.agr.gc.ca