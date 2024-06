Semaine québécoise des rencontres interculturelles - Prix Charles-Biddle 2024 : Lancement des mises en candidature !

MONTRÉAL, le 17 juin 2024 /CNW/ - Le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) annonce l'ouverture de la période de mise en candidature du prix Charles-Biddle 2024. Ce prix met en valeur les artistes, les travailleuses et les travailleurs culturels qui ont immigré au Québec et dont les engagements professionnels et personnels contribuent au développement culturel et artistique du Québec sur les scènes régionales, nationales ou internationales. Remis conjointement avec Culture pour tous, cette récompense salue le parcours de ces personnes, leurs accomplissements et leur apport exceptionnel à la culture québécoise.

Un prix, deux volets

Les personnes finalistes et celles lauréates des deux volets, soit régional ainsi que national et international seront sélectionnées par un jury de cinq membres. Ce jury est composé de personnalités du milieu des arts et de la culture, d'une personne anciennement lauréate du prix, de représentants du MIFI et de Culture pour tous. La personne lauréate de chaque catégorie recevra une bourse de 5 000 $ et une œuvre d'art originale.

Les personnes qui souhaitent présenter leur propre candidature ou celle d'une autre personne ont jusqu'au mercredi 31 juillet 2024 à 16 h pour le faire. Le prix sera remis lors de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, un événement qui vise notamment à encourager le dialogue et le rapprochement interculturel ainsi qu'à faire valoir l'apport positif de l'immigration et de la diversité. La prochaine édition aura lieu du 4 au 10 novembre 2024.

Citations :

« Les artistes québécois issus de l'immigration contribuent au dynamisme de nos régions et à l'enrichissement du paysage culturel québécois. Je suis fière de poursuivre notre partenariat avec Culture pour tous afin de remettre le prix Charles-Biddle, et ce, pour une 14e année. Une récompense pour les artistes qui, par leur parcours et leurs accomplissements, contribuent à l'enrichissement et au rayonnement de notre culture. Je souhaite la meilleure des chances à l'ensemble des participants ! »

Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

« Le Québec grandit chaque jour grâce au talent et à la passion de celles et de ceux qui choisissent d'y apporter leur vision, leur créativité et leur culture. Notre identité collective s'enrichit et se diversifie grâce aux découvertes, aux échanges et aux rencontres interculturelles. Culture pour tous est honoré de participer pour une 14e année consécutive à la remise du prix Charles-Biddle, pour célébrer les contributions inestimables d'artistes, de travailleuses et de travailleurs culturels issus de l'immigration. Leur engagement et leur dévotion contribuent à la vitalité de notre province et sont une inspiration pour tous. »

Michel Vallée, président-directeur général de Culture pour tous.

Liens connexes :

Prix Charles-Biddle :

https://www.quebec.ca/gouvernement/reconnaissance-prix/immigration/charles-biddle

: https://www.quebec.ca/gouvernement/reconnaissance-prix/immigration/charles-biddle Pour soumettre sa candidature :

https://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/prix-charles-biddle/formulaire/

https://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/prix-charles-biddle/formulaire/ Semaine québécoise des rencontres interculturelles :

https://www.quebec.ca/immigration/semaine-quebecoise-rencontres-interculturelles

https://www.quebec.ca/immigration/semaine-quebecoise-rencontres-interculturelles Culture pour tous :

https://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/prix-charles-biddle/appel-de-candidatures/

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Source : William Demers, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Tél. : 438 873-9819; Renseignements : Relations avec les médias, Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Tél. : 514 940-1630