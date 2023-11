Semaine québécoise des rencontres interculturelles - Dévoilement des lauréats des prix Charles-Biddle, Maurice-Pollack et Solange-Chalvin

MONTRÉAL, le 10 nov. 2023 /CNW/ - À l'occasion du gala soulignant le 20e anniversaire de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, tenu hier dans les salles des Grands Ballets canadiens de l'Édifice Wilder, la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Mme Christine Fréchette, a remis aux lauréats les prestigieux prix Charles-Biddle, Maurice-Pollack et Solange-Chalvin.

Au cours de ce gala, où plus de 200 invités se réunissaient, la ministre a rappelé l'importance de cet événement, célébré depuis 20 ans, qui rassemble les Québécoises et les Québécois de toutes origines par l'entremise d'activités diversifiées pour susciter le rapprochement interculturel. Accompagnée de M. Michel Vallée, président-directeur général de Culture pour tous, et de M. Charles Milliard, président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec, la ministre a profité de l'occasion pour souligner la contribution des personnes, des entreprises et des organisations au développement du Québec et au rayonnement de la diversité ethnoculturelle.

Rappelons que les prix Charles-Biddle et Maurice-Pollack soulignent l'apport de personnes immigrantes au développement culturel et artistique de la société québécoise, pour le premier, et les démarches exemplaires d'entreprises québécoises en matière de gestion de la diversité ethnoculturelle, pour le second. Les prix Solange-Chalvin, qui remplacent les Mérites en francisation des personnes immigrantes, soulignent les efforts des personnes immigrantes à apprendre le français au Québec ainsi que la contribution exceptionnelle du personnel enseignant et des organisations qui les accompagnent tout au long de leur apprentissage de notre langue commune.

Citations :

« Je tiens à féliciter tous les finalistes et les lauréats qui se sont démarqués dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles. Par vos actions, vous jouez un rôle de premier plan dans la réussite de notre mission, celle de faire du Québec une société encore plus accueillante pour les personnes de toutes origines. Grâce aux efforts et aux services offerts par le Ministère, en collaboration avec nos précieux partenaires, nous contribuons à l'apport de la diversité ethnoculturelle à la société québécoise de demain et à la réussite du modèle du vivre-ensemble québécois. »

Mme Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Culture pour tous est fier de contribuer au succès des Prix Charles-Biddle et Solange-Chalvin. Toutes nos félicitations aux lauréats de cette année, vous êtes de véritables sources d'inspiration. Merci à la ministre Christine Fréchette et à son équipe du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration pour leur confiance et leur appui.

M. Michel Vallée, président-directeur général de Culture pour tous

« La FCCQ est très fière de poursuivre sa collaboration avec le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration pour souligner l'engagement exemplaire d'entreprises québécoises en matière de diversité ethnoculturelle récompensées dans le cadre du Prix Maurice-Pollack. Nous savons combien l'inclusivité au sein des milieux de travail est un précieux atout pour contribuer au mieux-vivre ensemble, au développement économique et aux succès de notre écosystème d'affaires. »

M. Charles Milliard, président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec

Les lauréats des prix Charles-Biddle 2023 :

Lauréat du volet régional : José Luis Torres , artiste visuel

, artiste visuel Lauréat du volet national et international : Noel Guyomarc'h, galeriste ( bijoux d'art )

Les entreprises lauréates des prix Maurice-Pollack 2023 :

Entreprise lauréate du volet Petites et moyennes entreprises ( moins de 250 personnes employées ) : Microcrédit Montréal ;

Entreprise lauréate du volet Grandes entreprises ( plus de 250 personnes employées ) : Desjardins.

Les lauréates et lauréats des prix Solange-Chalvin 2023 :

Catégorie personne immigrante : Niovar Martinez

Catégorie personnel enseignant du MIFI : Maryam Movafaghi

Catégorie organismes partenaires du MIFI en apprentissage du français : Organisme à but non lucratif : Carrefour accès loisirs ; Établissement d'enseignement : Université du Québec à Montréal.



Liens connexes :

Semaine québécoise des rencontres interculturelles :

https://www.quebec.ca/immigration/semaine-quebecoise-rencontres-interculturelles

https://www.quebec.ca/immigration/semaine-quebecoise-rencontres-interculturelles Culture pour tous :

https://www.culturepourtous.ca/

https://www.culturepourtous.ca/ Fédération des chambres de commerce du Québec

https://www1.fccq.ca/

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Renseignements: Source : Maude Methot-Faniel, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Tél. : 438 526-8750 ; Renseignements : Relations avec les médias, Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Tél. : 514 940-1630