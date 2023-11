Semaine québécoise des rencontres interculturelles - Célébrons 20 ans de rencontres interculturelles du 6 au 12 novembre !

MONTRÉAL, le 6 nov. 2023 /CNW/ - La ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, madame Christine Fréchette, donne aujourd'hui le coup d'envoi de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles ( SQRI ) et dévoile à cette occasion les noms des finalistes du nouveau prix Solange-Chalvin qui sera décerné le 9 novembre. Les prix Charles-Biddle et Maurice-Pollack seront également décernés à cette occasion.

La Semaine québécoise des rencontres interculturelles célèbre cette année, 20 ans de rencontres et de rassemblements entre les Québécoises et les Québécois de toutes origines. Pour l'occasion, une multitude d'activités mettent en lumière les rapprochements interculturels et le vivre-ensemble et elles sont offertes dans toutes les régions du Québec du 6 au 12 novembre sous le thème Le Québec en commun.

Quelque 300 activités diversifiées comme des ateliers de discussions, des conférences, des expositions, des performances artistiques et des contes pour enfants sont organisées par des organismes communautaires, des municipalités, des entreprises, des institutions scolaires ou des bibliothèques. Chacune de ces activités sera l'occasion pour les Québécoises et les Québécois de se rencontrer et de souligner ce qu'ils ont en commun, quelle que soit leur origine : le Québec, sa langue et ses valeurs. Cette année, dans les 17 régions du Québec, le Théâtre Parminou présentera également une conférence théâtralisée née de rencontres avec des femmes immigrantes et dont l'objectif est de bâtir des ponts entre les personnes immigrantes et leur communauté d'accueil.

Les finalistes du prix Solange-Chalvin

Le 9 novembre, la Semaine québécoise des rencontres interculturelles sera également l'occasion de remettre le premier prix Solange-Chalvin qui souligne l'effort des personnes immigrantes qui ont appris le français au Québec ainsi que la contribution exceptionnelle des personnes et des organisations qui les aident dans leur parcours d'apprentissage. Les finalistes des trois catégories sont :

Catégorie Personne immigrante ayant un parcours d'apprentissage du français au Québec :

Mesut Biderek, originaire de Turquie

Ahmed Mandor , originaire d'Égypte

, originaire d'Égypte Niovar Martinez, originaire de Cuba

Catégorie Personnel du MIFI enseignant le français aux personnes immigrantes :

Florina-Mirela Doncut

Maryam Movafaghi

Marc Provencher

Catégorie Organismes partenaires du MIFI en apprentissage du français :

Organisme à but non lucratif Carrefour accès loisirs Centre d'appui aux communautés immigrantes de Bordeaux-Cartierville Service des Loisirs Bon-Pasteur



Établissement d'enseignement Centre Pauline-Julien Centre Yves-Thériault Université du Québec à Montréal



Citation :

« Depuis 2003, la Semaine québécoise des rencontres interculturelles est un rendez-vous incontournable qui fait rayonner la contribution des Québécoises et des Québécois de toutes origines à la culture, au développement et à la vie collective du Québec. J'invite l'ensemble de la population à profiter des festivités pour découvrir des performances artistiques et culturelles enrichissantes qui mettent en vedette la richesse de la diversité culturelle. »

Mme Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Liens connexes :

Présentation des finalistes du prix Solange-Chalvin :https://www.quebec.ca/gouvernement/reconnaissance-prix/immigration/solange-chalvin

Semaine québécoise des rencontres interculturelles : https://www.quebec.ca/immigration/semaine-quebecoise-rencontres-interculturelles

Vidéo du lancement de la ministre Christine Fréchette :https://www.quebec.ca/immigration/semaine-quebecoise-rencontres-interculturelles

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Renseignements: Source : Maude Methot-Faniel, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Tél. : 438 526-8750; Renseignements : Relations avec les médias, Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Tél. : 514 940-1630