Semaine québécoise des rencontres interculturelles 2025 - Des centaines d'activités pour tisser des liens entre nous

MONTRÉAL, le 23 oct. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration invite la population québécoise à participer à la Semaine québécoise des rencontres interculturelles prévue du 3 au 9 novembre 2025 partout au Québec.

Sous le thème Le Québec en commun, cette semaine offre des occasions de rencontres et d'échanges par l'entremise de centaines d'activités destinées à rassembler les Québécois de toutes origines.

Le gouvernement du Québec poursuit ainsi ses efforts pour favoriser la pleine participation et l'intégration en français des personnes immigrantes. Il encourage la société à bâtir des ponts et à tisser des liens autour de ce qui nous unit : notre appartenance au Québec, nos valeurs ainsi notre culture commune qui ont pour pilier la langue française.

Une programmation diversifiée dans les 17 régions du Québec

Ces rendez-vous sont proposés dans toutes les régions avec l'appui de nombreux partenaires. Parmi les activités prévues :

Présentation théâtrale et projection de films avec discussion ;

Ateliers de danse, de couture et de dégustation de thé ;

Soirées de poésie et de contes d'ici et d'ailleurs ;

Repas-partage ;

Conférences thématiques sur la lutte contre la discrimination et le racisme.

Les organismes ont encore quelques jours pour soumettre leurs activités.

Les prix SQRI pour souligner l'engagement envers l'intégration

Cet événement est aussi l'occasion pour le gouvernement de mettre en valeur la responsabilité partagée, entre la société d'accueil et les personnes immigrantes, qui figure au cœur du modèle québécois d'intégration.

En effet, les finalistes et lauréats des prix Charles-Biddle, Solange-Chalvin et Maurice-Pollack représentent des exemples concrets des parcours d'intégration réussie. Ces prix récompensent aussi l'engagement d'individus, d'organismes et d'entreprises qui contribuent à la participation des personnes immigrantes et au renforcement du vivre-ensemble. Restez à l'affût des réseaux sociaux du MIFI pour les découvrir.

Citation

« La Semaine québécoise des rencontres interculturelles reflète parfaitement les principes d'accueil qui définissent notre modèle d'intégration. Cet événement est une invitation à tous les Québécois, quelle que soit leur origine, à s'approprier la culture québécoise, à tisser des liens en français et à participer pleinement à la société québécoise. C'est ensemble, à travers ces échanges, que nous consolidons notre modèle d'intégration et de vivre-ensemble ! »

Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ministre de la Langue française et de la Francophonie, ministre responsable des Institutions démocratiques et ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels, ministre responsable de la Laïcité

Faits saillants :

La Semaine québécoise des rencontres interculturelles se déroule du 3 au 9 novembre et propose des activités, dans toutes les régions du Québec.

L'objectif est de rassembler les Québécoises et Québécois de toute origine sur ce que nous avons en commun : notre appartenance au Québec, notre langue française, notre culture et nos valeurs.

Cette Semaine est aussi l'occasion pour le gouvernement du Québec de remettre des prix à des personnes, à des entreprises et à des organisations afin de souligner leur parcours exemplaire et leur engagement à favoriser la vitalité du français et la pleine participation de toutes les personnes à la vie collective et au développement du Québec.

Les médias peuvent saisir cette occasion pour mettre en valeur des histoires d'intégration réussie qui reflètent l'engagement partagé entre la société d'accueil et les personnes immigrantes.

