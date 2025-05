Semaine québécoise des personnes handicapées - Une nouvelle vidéo percutante pour voir au-delà de la différence

Le concept publicitaire met de l'avant l'idée que le potentiel des personnes handicapées est trop souvent ignoré, surtout lorsque les gens s'attardent trop à leur différence. Sous le thème « Quand on voit seulement la différence, on perd de vue le potentiel », les déclinaisons publicitaires (vidéo et visuels) illustrent cette réalité en invitant les Québécoises et les Québécois à voir la personne dans toute sa richesse, au-delà de sa différence.

Du 1er au 7 juin 2025, les porte-paroles de la Semaine, madame Rosalie Taillefer-Simard et monsieur Luca « Lazylegz » Patuelli, inviteront le grand public à s'engager, individuellement et collectivement, pour reconnaître et valoriser les talents et les aspirations des personnes handicapées.

Faits saillants :

La Semaine québécoise des personnes handicapées a lieu chaque année du 1 er au 7 juin. Il s'agit de la 29 e édition en 2025.





au 7 juin. Il s'agit de la 29 édition en 2025. Les porte-paroles de la Semaine sont Rosalie Taillefer-Simard et Luca « Lazylegz » Patuelli. N'hésitez pas à demander une entrevue en vue de la Semaine!





L'objectif de la Semaine est de sensibiliser et de mobiliser l'ensemble de la population québécoise à devenir des acteurs de changement dans leur milieu de vie. Cette mobilisation collective permettra de passer à l'action pour réduire les obstacles à la participation sociale des personnes handicapées et pour accroître leur pouvoir d'agir.





Une campagne publicitaire est diffusée sur les médias numériques et sociaux, jusqu'au 7 juin prochain.





L'Office est également l'un des commanditaires du Festival « Pas de Limites », organisé par l'organisme Pas d'excuses Pas de Limites, du porte-parole de la Semaine Luca Patuelli. Un événement qui se déroulera du 5 au 7 juin 2025 à la Maison de la culture Hochelaga-Maisonneuve.





culture Hochelaga-Maisonneuve. Les médias peuvent saisir l'occasion, pendant la Semaine, de mettre en valeur les histoires inspirantes et positives de personnes handicapées dans leurs reportages. Ils participent ainsi à l'effort collectif pour rendre la société québécoise plus inclusive.





Rappelons qu'au Québec, plus d'un million et demi de personnes ont une incapacité, soit 21,0 % de la population québécoise âgée de 15 ans et plus, selon l' Enquête canadienne sur l'incapacité de 2022.





de 2022. Hydro-Québec est fière partenaire de la 29e édition de la Semaine.

Liens connexes :

Pour connaître toutes les nouveautés de la présente édition, consultez la page Web de la Semaine québécoise des personnes handicapées.

Site Web de l'Office des personnes handicapées du Québec : www.ophq.gouv.qc.ca

Pour en savoir plus sur la Semaine québécoise des personnes handicapées, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn.

Ce communiqué est disponible en médias adaptés sur demande. Pour l'obtenir, composez le 1 800 567-1465 ou, si vous utilisez un téléscripteur, le 1 800 567-1477. Pour faire une demande par courriel, écrivez à [email protected].

SOURCE Office des personnes handicapées du Québec

Source : Karine Lesage, Relationniste médias, Office des personnes handicapées du Québec, 819 314-3549; Communications et entrevues : Mélissa Roy, Roy & Turner Communications, 514 844-9678, [email protected]