« Considérant que le transport vers ces maisons a été identifié comme un obstacle, je suis très fier que la STL contribue à apporter des solutions au grave problème qu'est la violence conjugale faite aux femmes vivant avec un handicap. Le protocole offre un moyen simple, rapide et sans frais aux femmes et à leurs enfants qui souhaitent sortir d'une situation de violence.», déclare Éric Morasse, président du conseil d'administration de la Société de transport de Laval.

« Le Secrétariat à la condition féminine est fier de soutenir la réalisation de ce projet en collaboration avec la Ville de Laval dans le cadre de l'Entente sectorielle de développement en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans la région. Il a octroyé une aide financière de près de 100 000 $ pour mener à bien ce projet, sur une période de deux ans. Il s'agit d'une proposition concrète développée en concertation avec de nombreux partenaires régionaux. Ce nouveau protocole permettra aux femmes vivant avec un handicap de quitter plus rapidement une situation de violence conjugale pour se rendre vers une ressource d'hébergement. Faire tomber les barrières pour celles qui ont besoin d'aller chercher l'aide nécessaire est un pas dans la bonne direction, » affirme Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine.

« Cette nouvelle approche est une solution qui émane du milieu pour répondre à l'enjeu criant de la violence conjugale faite aux femmes vivant avec un handicap. La Ville de Laval est heureuse de voir que cette initiative unique au Québec s'amorce sur son territoire. La Semaine québécoise des personnes handicapées nous permet de souligner qu'il existe de nombreux enjeux à l'inclusion et que les défis demeurent de taille dans toutes les sphères de leur vie, et ce, même lorsqu'il est question de violence conjugale, » affirme Stéphane Boyer, maire suppléant.

Le mode de fonctionnement est simple. Les femmes peuvent communiquer avec l'une des trois maisons d'hébergement sur le territoire lavallois. Celles-ci communiquent ensuite avec la STL pour réserver le transport, assurant la confidentialité de la victime. Le déplacement peut avoir lieu le jour même, avec un délai minimum de deux heures. Les accompagnateurs, déjà formés pour répondre à une clientèle vivant avec une limitation fonctionnelle, sont sensibilisés à l'enjeu de la violence conjugale et feront preuve de discrétion.

_______________________________ 1 Cotter, A. La victimisation avec violence chez les femmes ayant une incapacité, Statistique Canada, 2018. https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/85-002-x/2018001/article/54910-fra. pdf?st=_tsG1z2B

Une campagne de sensibilisation menée par ALTA

En plus du protocole, l'ALTA met en place une série d'outils de sensibilisation pour mieux appuyer les femmes vivant avec une limitation fonctionnelle voulant se sortir de situation portant atteinte à leur sécurité à domicile. « Il est impératif de discuter de la problématique de violence conjugale envers les femmes en situation de handicap. Nous souhaitons voir circuler les affiches et le logo de la campagne de sensibilisation afin de donner la parole aux femmes en situation de handicap. Un site internet est en construction pour informer la population et plus de détails sur le projet s'y retrouveront. Nous sommes fières de continuer à travailler sur cette initiative et bien plus encore dans les prochains mois. », déclare Mara Audet-Leblanc, directrice générale de l'ALTA. Pour consulter le site Internet, disponible dès le 15 juin, visitez le www.fshlaval.ca

À propos de la Société de transport de Laval

Comptant sur une équipe dévouée de plus de 1 100 employé.e.s, la STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté qui réalisent au total plus de 19 millions de déplacements par année.

Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 47 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre plus de 1 500 kilomètres sur le territoire de Laval. La STL figure parmi les sociétés de transport les plus innovantes en Amérique du Nord. www.stlaval.ca .

À propos de l'Association Lavalloise du Transport Adapté

Fondée en 1987, le rôle de l'Association Lavalloise pour le Transport Adapté (ALTA) est de défendre les droits et promouvoir les intérêts des usagers du transport adapté auprès des organismes responsables ou intéressés et de la population en général par voie de représentations, négociations, pressions ou tout autre moyen jugé convenable par la Corporation. L'ALTA a également le rôle de regrouper les usagers du transport adapté de Laval et les informer de leurs droits et responsabilités. https://altalaval-ass.org/

SOURCE Société de transport de Laval

Renseignements: Sources : Marilie Beaulieu-Gravel, Conseillère, Affaires publiques et communications, Société de transport de Laval, 514 691-1701, [email protected]; Alexandre Banville, Cabinet du maire, Directeur des communications, 514 772-2984, [email protected]

Liens connexes

www.stl.laval.qc.ca