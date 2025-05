Semaine québécoise des personnes handicapées - La 29e édition vous invite à voir au-delà de la différence!

Cette 29e édition marque le début de la nouvelle campagne triennale 2025-2027 de la Semaine et vise à créer un véritable pont entre le changement de perception et d'attitude et le passage à l'action du grand public à l'égard des personnes handicapées.

« La Semaine québécoise des personnes handicapées nous rappelle que l'inclusion commence par le regard que l'on porte sur l'autre. Chacun mérite de s'accomplir et de faire rayonner ses forces et ses talents. Nous devons poursuivre nos efforts pour que toutes les personnes puissent participer pleinement à la société, avec dignité et fierté. Ensemble, bâtissons une société qui voit au-delà des différences! »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Le vrai progrès social commence lorsque nous cessons de catégoriser les personnes en choisissant de valoriser le potentiel humain dans toute sa diversité. Le thème de la Semaine est une invitation à poser un regard plus juste, plus humain, sur la contribution des personnes handicapées à notre société. »

Frances Champigny, présidente du conseil d'administration de l'Office

« En tant qu'organisation engagée pour favoriser la participation sociale des personnes handicapées, nous croyons fermement que chaque personne a une contribution précieuse à offrir. La Semaine nous rappelle qu'en changeant notre regard, nous faisons émerger des talents trop longtemps ignorés. »

Daniel Jean, directeur général de l'Office des personnes handicapées du Québec

La Semaine québécoise des personnes handicapées a lieu chaque année du 1 er au 7 juin. Il s'agit de la 29 e édition en 2025.

au 7 juin. Il s'agit de la 29 édition en 2025. L'objectif de la Semaine est de sensibiliser et de mobiliser l'ensemble de la population québécoise à devenir des acteurs de changement dans leur milieu de vie. Cette mobilisation collective permettra de passer à l'action pour réduire les obstacles à la participation sociale des personnes handicapées et pour accroître leur pouvoir d'agir.

L'Office est également l'un des commanditaires du Festival « Pas de Limites », organisé par l'organisme Pas d'excuses Pas de Limites, du porte-parole de la Semaine Luca Patuelli. Un événement qui se déroulera du 5 au 7 juin 2025 à la Maison de la culture Hochelaga-Maisonneuve.

culture Hochelaga-Maisonneuve. Une campagne publicitaire est diffusée sur les médias numériques et sociaux, jusqu'au 7 juin prochain.

Les médias peuvent saisir l'occasion, pendant la Semaine, de mettre en valeur les histoires inspirantes et positives de personnes handicapées dans leurs reportages. Ils participent ainsi à l'effort collectif pour rendre la société québécoise plus inclusive.

Rappelons qu'au Québec, près d'un million et demi de personnes ont une incapacité, soit 21,0 % de la population québécoise âgée de 15 ans et plus, selon l' Enquête canadienne sur l'incapacité de 2022.

de 2022. Hydro-Québec est fière partenaire de la 29e édition de la Semaine.

Pour connaître toutes les nouveautés de la présente édition, consultez la page Web de la Semaine québécoise des personnes handicapées préparée par l'Office.

