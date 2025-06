Neuvième édition du Prix À part entière : l'Office des personnes handicapées du Québec dévoile le nom des finalistes dans la catégorie « Entreprises soutenant l'intégration et le maintien en emploi de personnes handicapées »

DRUMMONDVILLE, QC, le 6 juin 2025 /CNW/ - L'Office des personnes handicapées du Québec a dévoilé, lors d'un événement sur ses réseaux sociaux ce matin, le nom des finalistes du Prix À part entière 2025. Chacun de ces finalistes peut maintenant aspirer au titre de lauréate ou lauréat du Prix.

Voici la liste des finalistes de la catégorie « Entreprises soutenant l'intégration et le maintien en emploi de personnes handicapées ».

Production manufacturière Productiv - Allier rendement et humanité

Chaudière-Appalaches

Production manufacturière Productiv offre des emplois en sous-traitance manufacturière. Depuis 20 ans, l'entreprise accompagne des personnes ayant une incapacité intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Sur un total de 60 employés, 40 ont une incapacité.

Les employés développent leurs compétences et leur autonomie grâce à des formations personnalisées et un suivi adapté. Ils participent à des activités manufacturières complexes, dans un environnement de travail stimulant. Chacun progresse à son rythme.

Ce modèle innovant confirme que la performance économique et l'inclusion sociale peuvent aller de pair. Production manufacturière Productiv démontre qu'un milieu adapté permet à chacun de donner le meilleur de soi-même.

CitiPouss - Un jardin, un café et une communauté inclusive

Montréal

CitiPouss est une ferme urbaine qui cultive des micropousses en hydroponie. Elles sont ensuite transformées en poudre lyophilisée afin d'offrir une solution saine et accessible pour bien manger.

L'entreprise a été lancée en septembre 2024, à Montréal. Parallèlement à ses cultures, CitiPouss propose un café inclusif, la Cabane CitiPouss. Ce café valorise ses produits dans un espace accueillant et place les personnes handicapées au cœur de son projet en leur offrant des emplois adaptés. Ces emplois aident les jeunes à développer leurs compétences et leur autonomie. Le café est un lieu de rencontres qui permet de faire évoluer les idées préconçues à propos des incapacités.

CitiPouss prouve qu'il est possible de bâtir une entreprise réellement inclusive dans laquelle l'innovation et le développement durable se conjuguent de façon harmonieuse.

Eversa - Unir les communautés sourdes et entendantes

Montréal

Eversa est une entreprise dirigée et exploitée entièrement par des personnes sourdes. Elle emploie 11 personnes sourdes dans des rôles variés comme la traduction, la formation et la coordination. La langue des signes québécoise (LSQ) est au cœur de leur travail.

L'entreprise offre des emplois stables et des possibilités d'avancement. Elle développe aussi des ressources en LSQ pour encourager la participation des personnes sourdes dans la société. Eversa sensibilise également la population grâce à des formations qui sont offertes au grand public. Elle contribue à briser les barrières et à rapprocher les communautés sourdes et entendantes.

Eversa prouve que l'intégration des personnes sourdes sur le marché du travail est non seulement possible, mais bénéfique pour toute la société.

Faits saillants :

Le Prix À part entière vise à rendre hommage aux personnes et aux organisations qui contribuent à accroître la participation sociale des personnes handicapées. Il est remis tous les deux ans par l'Office des personnes handicapées du Québec. Le porte-parole du Prix est l'auteur et producteur Stéphane Laporte. Le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale est de nouveau partenaire de l'événement.





Un total de 35 000 $ en bourses, de même qu'un trophée en bronze, seront remis aux lauréates et lauréats des cinq différentes catégories du Prix À part entière : Individus (10 000 $);



Organismes à but non lucratif (10 000 $);



Municipalités, MRC et autres communautés (5 000 $);



Établissements d'enseignement soutenant la réussite éducative (5 000 $);



Entreprises soutenant l'intégration et le maintien en emploi de personnes handicapées (5 000 $).



