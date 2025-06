Neuvième édition du Prix À part entière : l'Office des personnes handicapées du Québec dévoile le nom des finalistes dans la catégorie « Organismes à but non lucratif »

DRUMMONDVILLE, QC, le 6 juin 2025 /CNW/ - L'Office des personnes handicapées du Québec a dévoilé, lors d'un événement sur ses réseaux sociaux ce matin, le nom des finalistes du Prix À part entière 2025. Chacun de ces finalistes peut maintenant aspirer au titre de lauréate ou lauréat du Prix.

Voici la liste des finalistes de la catégorie « Organismes à but non lucratif ».

Le Théâtre du Trident - Ouvrir les portes de la culture

Capitale-Nationale

Depuis 2023, le Théâtre du Trident fait de l'accessibilité universelle une priorité. Son directeur artistique, Olivier Arteau, souhaite ouvrir les portes du théâtre à un public plus large, dont les personnes ayant une incapacité auditive, visuelle ou motrice.

Une pièce par saison est présentée en langue des signes québécoise (LSQ). Une autre est offerte en audiodescription, accompagnée d'un parcours sensoriel et d'une rencontre avec les artistes. Le Trident a aussi augmenté le nombre de sièges accessibles aux personnes ayant une incapacité motrice. Il offre également un tarif accessible aux personnes à faible revenu.

La scène du théâtre s'ouvre également à la diversité, comme en témoignent certaines pièces où des actrices en fauteuil roulant font partie de la distribution.

Grâce à ces gestes concrets, Le Théâtre du Trident brise l'isolement social et redéfinit l'expérience théâtrale. Il offre une culture vivante, audacieuse et accessible. Sa démarche est saluée par de nombreux prix et, surtout, par un public qui se sent pleinement accueilli.

À Pas de Géant - Un pont vers l'intégration des personnes autistes

Montréal

À Pas de Géant soutient les personnes autistes pour qu'elles participent pleinement à la société. L'organisme collabore avec des partenaires publics, privés et communautaires.

À Pas de Géant a aidé à rendre l'embauche plus accessible dans les restaurants St-Hubert et dans les Hôtels Fairmont. Il a aussi créé des expériences culturelles adaptées au Centre Bell et dans plusieurs musées.

Chaque année, il forme des recrues du Service de Police de la Ville de Montréal pour favoriser des interventions sensibles et sécuritaires auprès des personnes autistes. Depuis 2013, il participe au Programme Enfants en première. Ce projet aide les jeunes autistes à apprivoiser l'aéroport et le voyage en avion afin de réduire leur anxiété.

À Pas de Géant dirige aussi le projet Angus Destination Neuroinclusive. Ce projet veut faire de l'est de Montréal une zone neuroinclusive. Il soutient les entreprises qui embauchent des personnes autistes et accompagne celles-ci dans leur recherche d'emploi.

Par ses actions qui sont pensées avec les personnes autistes, leur famille et les partenaires, À Pas de Géant transforme la société québécoise. Ses efforts contribuent à bâtir un Québec plus inclusif, où chacun trouve sa place.

Logement HAN - Construire des milieux de vie accessibles

Estrie

En tant que gestionnaire et développeur immobilier, le modèle de Logement HAN est unique. Il allie innovation, accessibilité et partenariats solides. Depuis plus de 20 ans, il développe et gère des logements abordables et adaptés. L'organisme offre des milieux de vie sécuritaires pour les personnes aînées et celles ayant une incapacité motrice, intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme.

Logement HAN mise sur l'autonomie et l'inclusion. Ses logements permettent aux gens de vivre dignement dans leur communauté. Déjà plus de 260 logements sont en service. L'organisme vise à développer 1 500 nouveaux logements d'ici 2030.

Logement HAN joue un rôle clé dans la création d'un Québec plus inclusif. Plus de personnes peuvent avoir un chez-soi adapté à leurs besoins.

La Fondation St-Hubert - L'inclusion au travail et en salle à manger

Laurentides

La Fondation St-Hubert s'engage depuis plusieurs années pour l'inclusion des personnes handicapées. Elle soutient le Groupe St-Hubert dans l'embauche et la formation de personnes handicapées. Plusieurs postes adaptés sont offerts en restaurants, à l'usine et au centre d'appels.

Grâce à un partenariat avec l'organisme À Pas de Géant, la fondation a mis en place de bonnes pratiques pour aider les employées et employés autistes à s'épanouir au travail. Ensemble, ils collaborent aussi à rendre les salles à manger plus inclusives. En 2023, le projet des dimanches inclusifs a vu le jour. Plus de 30 restaurants accueillent maintenant les personnes autistes, le dimanche midi, dans un environnement calme.

Ce qui distingue la Fondation St-Hubert, c'est son engagement concret envers les personnes handicapées. À ce jour, elle a versé plus de 10 millions de dollars à des projets qui touchent ces personnes. La Fondation St-Hubert ouvre la voie vers un avenir où chacun peut pleinement s'épanouir et participer à la société.

Le Centre Philou et son école - Accompagner les élèves polyhandicapés

Montréal

Depuis plus de 20 ans, le Centre Philou aide les jeunes polyhandicapés et leur famille avec beaucoup de cœur et d'attention. L'un de ses joyaux est l'École Philou. Il s'agit d'une initiative unique à Montréal qui prolonge les apprentissages de ces jeunes de 21 à 29 ans.

Dans un environnement chaleureux, chaque élève a accès à un accompagnement individuel. Un plan d'intervention personnalisé le guide. Il apprend à faire du café, à jardiner ou à recevoir des visiteurs, mais surtout, il apprend à s'épanouir selon ses capacités.

Par des activités pratiques et créatives, les jeunes participent pleinement à la vie du Centre. À l'École Philou, on croit que tout est possible avec les bonnes adaptations. Cette école est un milieu vivant où les différences sont célébrées et où chaque petit apprentissage devient un grand pas vers l'inclusion.

Le Club de natation de Saint-Hyacinthe - Un modèle d'inclusion sportive

Montérégie

Au Club de natation de Saint-Hyacinthe, tous les athlètes plongent dans le même courant : celui de l'effort, du dépassement et de la camaraderie. Depuis plus de 15 ans, le groupe des Olympiques spéciaux fait partie intégrante du Club. Ces nageurs, qui ont une incapacité intellectuelle, s'entraînent plusieurs fois par semaine et participent à des compétitions d'envergure. Ils partagent leurs entraînements, leurs fêtes et leurs victoires avec les autres membres du Club. Encadrés par des entraîneurs qualifiés, les nageurs évoluent dans un environnement stimulant, respectueux et inclusif.

Le Club de natation de Saint-Hyacinthe est devenu un véritable exemple d'inclusion sportive. L'esprit d'équipe s'y construit chaque jour dans l'effort et le respect. Chaque victoire partagée renforce un sentiment profond d'appartenance, peu importe les différences.

Faits saillants :

Le Prix À part entière vise à rendre hommage aux personnes et aux organisations qui contribuent à accroître la participation sociale des personnes handicapées. Il est remis tous les deux ans par l'Office des personnes handicapées du Québec. Le porte-parole du Prix est l'auteur et producteur Stéphane Laporte. Le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale est de nouveau partenaire de l'événement.

Un total de 35 000 $ en bourses, de même qu'un trophée en bronze, seront remis aux lauréates et lauréats des cinq différentes catégories du Prix À part entière : Individus (10 000 $); Organismes à but non lucratif (10 000 $); Municipalités, MRC et autres communautés (5 000 $); Établissements d'enseignement soutenant la réussite éducative (5 000 $); Entreprises soutenant l'intégration et le maintien en emploi de personnes handicapées (5 000 $).



