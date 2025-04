Semaine québécoise des éducatrices et éducateurs spécialisés - Une expertise au service de l'intégration et de l'épanouissement des élèves

QUÉBEC, le 7 avril 2025 /CNW/ - À l'occasion de la Semaine québécoise des éducatrices et éducateurs spécialisés, qui se déroule du 6 au 12 avril sur le thème « Être spécialisé, c'est notre qualité! », la Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) tient à souligner l'importance du travail effectué quotidiennement et reconnaître leur engagement envers le développement et le bien-être des élèves. Les éducatrices et éducateurs spécialisés en milieu scolaire possèdent une expertise diversifiée permettant d'offrir aux élèves le soutien nécessaire à leur intégration sociale et à leur réussite éducative en fonction de leurs particularités et de leurs besoins.

« Nous tenons à témoigner toute notre reconnaissance envers les éducatrices et les éducateurs spécialisés du Québec qui œuvrent avec bienveillance et engagement auprès de chacun des élèves qui leur sont confiés. Ces spécialistes favorisent leur épanouissement et, par des stratégies pédagogiques adaptées, ils contribuent à créer des environnements d'apprentissage inclusifs où chacun peut développer son plein potentiel. Je tiens à les remercier pour leur dévouement auprès des jeunes et à souligner leur contribution à la réussite et la persévérance scolaire. », souligne le président-directeur général de la FCSSQ, M. Dominique Robert.

