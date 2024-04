Semaine québécoise des éducatrices et éducateurs spécialisés - Célébrons leurs compétences et leur diversité

QUÉBEC, le 8 avril 2024 /CNW/ - Du 7 au 13 avril 2024, c'est sur le thème Rendre possible l'impossible que nous célébrons avec fierté la Semaine québécoise des éducatrices et éducateurs spécialisés, un moment dédié à reconnaître l'engagement et le savoir-faire de plus de 15 000 professionnels œuvrant à travers le Québec auprès des élèves à besoins particuliers et vulnérables.

Depuis plus de 50 ans, les éducatrices et les éducateurs spécialisés agissent comme des acteurs de premier rang pour assurer le bien-être des élèves. Dans le cadre de cette semaine qui leur est spécifiquement dédiée, il importe de prendre le temps de sensibiliser la population de l'importance des services offerts par ces professionnels dans nos écoles publiques. Leur intervention quotidienne dans des situations parfois complexes notamment en matière de santé mentale, d'intégration sociale et d'habiletés sociales, permet à nos élèves de cheminer dans leur vie personnelle et leur parcours académique. Ils sont au cœur de la réussite éducative de nos élèves. « Choisir l'éducation spécialisée comme métier c'est choisir de faire la différence, d'accompagner et de guider ce que nous avons de plus précieux: nos élèves! », a déclaré la présidente-directrice générale de la FCSSQ, madame Caroline Dupré.

Au cours de cette semaine, nous vous invitons à souligner et reconnaître l'engagement, le dévouement et l'expertise des éducatrices et éducateurs spécialisés du Québec et à faire rayonner l'importance de leur rôle sur le terrain.

Pour plus d'informations sur la Semaine québécoise des éducatrices et éducateurs spécialisés, vous pouvez visiter le site web de l'Association des éducatrices et éducateurs spécialisés du Québec.

www.fcssq.quebec

SOURCE Fédération des centres de services scolaires du Québec

Renseignements: Source : Emilie Desbiens, Conseillère en communications, Fédération des centres de services scolaires du Québec, Tél. : 418-951-9892, [email protected]