Semaine québécoise des directions d'établissement scolaire - Un rôle essentiel dans le parcours scolaire des élèves

QUÉBEC, le 17 oct. 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Semaine québécoise des directions d'établissement scolaire, laquelle se déroule du 17 au 21 octobre, sur le thème Une profession à valoriser, un rôle à reconnaître. La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) tient à souligner le travail exceptionnel et le leadership mobilisateur des directions et des directions adjointes d'établissement.

« Ayant déjà assumé le rôle de directrice d'établissement scolaire, je peux vous affirmer qu'il s'agit d'un travail colossal, et rempli de beaux et grands défis, mais combien précieux! De fait, c'est avec beaucoup de rigueur, d'engagement et de professionnalisme que les directions et directions adjointes d'établissement gèrent les activités éducatives et administratives de l'école afin d'assurer son bon fonctionnement, la qualité de l'enseignement qui y est dispensé et la formation continue du personnel et ce, dans un environnement sain et sécuritaire. Elles ont à cœur la réussite éducative de chacun des élèves qui leur sont confiés et veillent à mettre en place tous les moyens nécessaires pour tenir compte de leurs particularités et besoins et ainsi faire en sorte pour que leur parcours scolaire soit harmonieux. Je salue également leur dévouement et leur écoute à l'égard des parents, des élèves et de différents intervenants et partenaires. Ainsi, je tiens à rendre hommage aux directions et directions adjointes d'établissement, car leur rôle est essentiel et leur travail est absolument remarquable! », a déclaré Caroline Dupré, présidente-directrice générale de la FCSSQ.

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes, et de la formation. Conjointement avec le MEQ, la Fédération coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

SOURCE Fédération des centres de services scolaires du Québec

Renseignements: Source: Caroline Lemieux, Directrice des communications et des affaires publiques, Fédération des centres de services scolaires du Québec, Tél.: 418 651-3220, Cell.: 418 570-9716, [email protected], www.fcssq.quebec, Twitter: @FCSSQc