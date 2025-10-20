Semaine québécoise des directions d'établissement scolaire - Un pilier pour la réussite éducative

QUÉBEC, le 20 oct. 2025 /CNW/ - En cette Semaine québécoise des directions d'établissement scolaire, la Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) tient à souligner leur rôle essentiel. Ces acteurs clés collaborent quotidiennement avec l'ensemble du personnel scolaire, les parents et la communauté éducative afin d'offrir un environnement inclusif et stimulant qui favorise l'apprentissage et l'épanouissement des élèves.

« Les directions d'établissement veillent à la qualité de l'enseignement et à la saine gestion de leurs écoles. La réussite des élèves et le bien-être du personnel scolaire orientent chaque jour leurs décisions. Nous pouvons tous être fiers du travail que les directions d'établissement accomplissent et je tiens à les remercier pour le leadership et la bienveillance dont elles font preuve », a souligné le président-directeur général de la Fédération des centres de services scolaires du Québec, M. Dominique Robert.

À propos de la FCSSQ

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, ressources humaines, développement des compétences, ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, communications, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes et des services juridiques. Conjointement avec le MEQ, la FCSSQ coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

