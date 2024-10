Semaine québécoise des directions d'établissement scolaire - Partenaires de confiance des parents!

QUÉBEC, le 21 oct. 2024 /CNW/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) est heureuse de souligner la Semaine québécoise des directions d'établissement scolaire, qui se tient cette année du 21 au 25 octobre. Partenaires essentiels des parents, les directions d'école ont un rôle de premier plan dans le milieu scolaire et dans l'éducation de nos enfants.

Tandem (Groupe CNW/Fédération des comités de parents du Québec)

« Merci aux directions d'écoles et à leurs associations pour leur travail. Collaboration, confiance, écoute… voilà ce qui caractérise la grande majorité des relations entre les parents et les directions d'école. Profitons de cette semaine thématique pour mettre de l'avant l'importance de développer et de nourrir ces relations pour le bien des élèves », affirme Mélanie Laviolette, présidente de la FCPQ.

À l'agenda : le Tandem présidence et direction au conseil d'établissement

La FCPQ, en partenariat avec la Fédération québécoise des directions d'établissement (FQDE), l'Association québécoise du personnel de direction des écoles (AQPDE) et l'Association montréalaise des directions d'établissement scolaire (AMDES), est fière d'inviter les parents présidant un conseil d'établissement et les directions d'école à la deuxième édition de la soirée interactive Tandem, un atelier virtuel sur la collaboration entre ces deux acteurs clés de la gouvernance scolaire. Cet événement animé par Marius Bourgeoys aura lieu le mardi 12 novembre à 19h. Pour plus d'information et pour vous inscrire, cliquez ici.

Bonne Semaine québécoise des directions d'établissement scolaire!

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe les comités de parents de plus de 90% des centres de services scolaires du Québec. Elle soutient depuis maintenant 50 ans les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

SOURCE Fédération des comités de parents du Québec

Source : Stéphanie Rochon, Directrice des communications, Cellulaire : (581) 985-7137, Courriel : [email protected]