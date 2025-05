Mélanie Laviolette réélue à la présidence de la FCPQ

Les parents engagés réunis pour une journée d'instances et de festivités

QUÉBEC, le 31 mai 2025 /CNW/ - Réunis en Assemblée générale annuelle, les déléguées et délégués de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) ont réélu par acclamation Mélanie Laviolette à titre de présidente.

« Je poursuis mon mandat avec l'objectif de mobiliser les parents à s'investir à la hauteur de ce qu'ils peuvent faire. Les parents doivent être une voix forte en éducation et travailler en partenariat avec les acteurs scolaires pour la réussite et le bien-être des jeunes. Je remercie les parents délégués pour leur engagement et leur confiance! », partage Mélanie Laviolette.

Mélanie Laviolette au Conseil général de la Fédération le 31 mai 2025. (Groupe CNW/Fédération des comités de parents du Québec)

Également élus au conseil d'administration de la Fédération : Christian Slachetka, à titre de représentant aux EHDAA, Lyne Beauchamp, administratrice provenant de la communauté métropolitaine de Montréal, Nicolas Brosseau, administrateur Sud, et François Silvestro, administrateur Est.

À la suite des changements à ses règlements généraux, la FCPQ accueille également deux administrateurs cooptés à son CA, soit Jonatan Bérubé et Alexandra Boudreault, dont les compétences et la connaissance du milieu de l'éducation seront des atouts pour la FCPQ.

Ils rejoignent au CA Jérôme Maltais, vice-président, Viviane Drapeau, trésorière, et Suzette Bernard, administratrice Ouest. Leur mandat débutera le 1er août 2025.

La FCPQ remercie Marie-Claude Harvey, dont le mandat au CA se termine, pour son engagement à la Fédération et auprès des parents et des élèves.

Les parents engagés dans les instances scolaires provenant de toutes les régions du Québec se préparent maintenant à vivre un après-midi de conférences inspirantes de Dre Mélissa Généreux et Dr Dominique Boily, un souper-conférence de Stéphanie Paradis et un Gala reconnaissance où leur engagement sera célébré. Plusieurs partenaires du réseau sont attendus pour les festivités.

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) regroupe les comités de parents de plus de 90 % des centres de services scolaires du Québec. Elle soutient, depuis plus de 50 ans, les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

