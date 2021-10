Semaine québécoise des directions d'établissement scolaire - Les directions d'école : présents pour la réussite et la sécurité de tous

QUÉBEC, le 18 oct. 2021 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui que commence la Semaine québécoise des directions d'établissement d'enseignement. La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) souhaite profiter de cette occasion pour remercier les membres du personnel de direction d'école pour leur excellent travail afin de s'assurer que tous ceux qui fréquentent les écoles soient en sécurité, ainsi que pour maintenir les élèves en présence à l'école.

« Au cours de la dernière année, les directions d'école ont dû faire face à de nombreux changements. Je tiens à mettre en évidence leur dévouement auprès des élèves et leur travail pour implanter les mesures sanitaires recommandées par le gouvernement. Les directions d'école sont des partenaires indispensables des parents. Soulignons ensemble cette semaine thématique! », affirme Kévin Roy, président de la FCPQ.

La FCPQ souhaite également une belle Semaine québécoise des directions d'établissement scolaire à ses partenaires : la Fédération québécoise des directions d'établissement (FQDE), l'Association québécoise du personnel de direction des écoles (AQPDE) et l'Association montréalaise des directions d'établissement scolaire (AMDES).

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe, depuis plus de 45 ans, les comités de parents de la majorité des centres de services scolaires et de commissions scolaires du Québec et soutient les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

