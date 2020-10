Semaine québécoise des directions d'établissement scolaire - Les directions d'école : les alliées des parents

QUÉBEC, le 19 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) tient à souligner la semaine québécoise des directions d'établissement scolaire et à remercier le personnel de direction d'école partout au Québec.

« Merci pour votre leadership et merci d'être les alliés des parents. Votre dévouement et vos efforts nous vont droit au cœur, surtout dans cette période difficile. Nous partageons le même objectif : la réussite et le bien-être des jeunes », dit Kévin Roy, président de la FCPQ.

Tenue sous le thème « Directions d'établissement : essentielles, engagées, influentes », l'événement a lieu du 19 au 23 octobre 2020.

La FCPQ tient à remercier ses partenaires nationaux : la Fédération québécoise des directions d'établissement (FQDE), l'Association québécoise du personnel de direction des écoles (AQPDE) et l'Association montréalaise des directions d'établissement scolaire (AMDES).

Les parents sont invités à partager leurs témoignages sur les réseaux sociaux avec le mot-clic #SQDES2020.

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe, depuis plus de 45 ans, les comités de parents des centres de services scolaires du Québec et soutient les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

