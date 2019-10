Semaine québécoise des directions d'établissement scolaire - Les directions d'école engagées pour la réussite

QUÉBEC, le 21 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) souhaite une bonne semaine aux membres du personnel de direction d'école partout au Québec et les remercie pour leur leadership dans nos établissements.

« Les directions d'école sont des partenaires privilégiés des parents. Notre collaboration et notre soutien mutuel sont des éléments importants pour la réussite de nos jeunes. J'invite les parents à souligner cette semaine thématique auprès de leur direction d'établissement », dit Kévin Roy, président de la FCPQ.

La FCPQ tient à remercier ses partenaires incontournables : la Fédération québécoise des directions d'établissement (FQDE), l'Association québécoise du personnel de direction des écoles (AQPDE) et l'Association montréalaise des directions d'établissement scolaire (AMDES).

Les directions d'école et les parents engagés ont un objectif commun qui les unit : la réussite scolaire!

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe, depuis 45 ans, les comités de parents des commissions scolaires du Québec et soutient les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

