Au cœur des succès de l'école publique et de la réussite de plus d'un million d'élèves

QUÉBEC, le 16 oct. 2023 /CNW/ - En cette Semaine québécoise des directions d'établissement scolaire, laquelle se déroule du 16 au 20 octobre, la Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) tient à saluer le leadership, l'engagement et la créativité dont font quotidiennement preuve les directions d'établissement. De fait, nos directions d'établissements sont des acteurs clés pour soutenir, accompagner et mobiliser leurs équipes afin d'assurer la réussite éducative de tous les élèves, le tout, en veillant à l'implantation de bonnes pratiques et en travaillant de pair avec les parents et la communauté.

« Le quotidien des directions d'établissement est rempli de défis qu'elles relèvent avec brio ! Empreinte de diplomatie, de dévouement et de rigueur, la gestion des activités éducatives et administratives de leur école en assure le bon fonctionnement et la qualité de l'enseignement qui y est dispensé. Dotés d'une grande capacité à générer des idées, ces dirigeantes et dirigeants, entourés du personnel de leur école, réunissent et mettent en place les conditions nécessaires afin que le parcours scolaire de leurs élèves soit harmonieux et adapté à leurs particularités et besoins. Ils veillent à offrir aux élèves et au personnel un milieu de vie sain et sécuritaire, empreint de bienveillance. Je tiens à les remercier sincèrement pour leur dévouement, leur écoute active et leur sensibilité à l'égard des préoccupations des élèves, des parents et des différents intervenants de l'école. Bien que leur travail soit colossal, ils l'accomplissent de façon remarquable ! », a déclaré madame Caroline Dupré, présidente-directrice générale de la FCSSQ.

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, en financement, en transport scolaire, en formation professionnelle, des services éducatifs aux jeunes et aux adultes, des services juridiques et de la formation. Conjointement avec le MEQ, la FCSSQ coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

SOURCE Fédération des centres de services scolaires du Québec

Renseignements: Catherine Roy, 438 371-9420, [email protected], Conseillère en communications, Fédération des centres de services scolaires du Québec; www.fcssq.quebec