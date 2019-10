Semaine québécoise de l'orientation 2019 - Des conférences Facebook et en salle pour les parents à travers le Québec !

MONTRÉAL, le 28 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Sous la thématique SES CHOIX, MON SOUTIEN, SON AVENIR, la Semaine québécoise de l'orientation (SQO) 2019 invite tous les parents - et les adultes significatifs dans l'entourage des enfants, adolescents et jeunes adultes - à profiter des conférences gratuites et des ressources qui leur seront offertes du 4 au 8 novembre prochains. Cette 14e édition de la SQO est organisée par l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec (OCCOQ), en collaboration avec la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ).

En tant que parent, comment faire pour soutenir son jeune et bien l'accompagner dans son orientation scolaire et professionnelle ? C'est pour répondre à cette question que l'édition 2019 de la SQO a été conçue. Dans la vidéo promotionnelle de l'événement, le comédien Emmanuel Bilodeau lance d'ailleurs cet appel aux parents : « Éclairons l'horizon de nos jeunes ! » Cette dernière présente, de façon humoristique, une difficulté bien concrète vécue par des milliers de parents lorsque vient le temps de parler d'orientation et de choix de carrière avec leurs jeunes.

DEUX TYPES DE CONFÉRENCES GRATUITES

Conférences offertes en salle par des conseillers et conseillères d'orientation (c.o.) à travers le Québec

Ces conférences seront offertes par des c.o. dans leurs milieux de pratique respectifs (ex. : écoles et organismes communautaires). Consultez la page « Activités » du site de la SQO pour obtenir les détails de ces conférences selon votre région. Conférences virtuelles diffusées dans la page Facebook de l'OCCOQ

La SQO innove cette année en présentant cinq conférences virtuelles auxquelles tous pourront assister ! Ces dernières seront diffusées sur la page Facebook de l'Ordre, à raison d'une conférence par jour, en soirée (19 h 30).

En une trentaine de minutes, elles aborderont différentes thématiques auxquelles pourront s'identifier les parents (ex. : formes de soutien parental positif, élèves à besoins particuliers, élèves issus de l'immigration, etc.). Ils y recevront des conseils pratiques et pourront poser leurs questions, en temps réel, aux conférenciers et conférencières.

« Les parents jouent un rôle primordial dans le développement de l'identité des jeunes, souligne Josée Landry, c.o., présidente de l'OCCOQ. Lorsqu'il est question d'orientation scolaire et professionnelle, plusieurs parents peuvent se demander comment s'y prendre ou par où commencer afin d'offrir le meilleur soutien à leurs jeunes à travers ce processus. Les activités gratuites et les ressources offertes dans le cadre de la SQO 2019 sont là pour les aider à répondre aux besoins spécifiques de leurs jeunes. »

« La FCPQ est fière de travailler en partenariat avec l'OCCOQ pour faire vivre la semaine québécoise de l'orientation. L'orientation scolaire et professionnelle peut être une source de questionnements et de stress pour nos jeunes comme pour nous ! Cette semaine thématique sera l'occasion pour les parents de s'informer et de s'outiller. Joignez-vous à nous le 4 novembre pour le lancement de la semaine sur notre plateforme, la FCPQ en Direct ! », propose Kévin Roy, président de la FCPQ.

INFORMATIONS ET RESSOURCES SUR LE SITE DE LA SQO 2019

Les parents et toutes autres personnes intéressées par la SQO retrouveront les détails concernant les activités à l'horaire ainsi qu'une foule d'informations et de ressources en lien avec la thématique en visitant le site sqo.espaceparents.org.

À propos de la SQO

La Semaine québécoise de l'orientation est l'événement public annuel de l'OCCOQ et de ses membres. Mise sur pied en 2005, elle vise à sensibiliser les citoyens à l'importance de l'orientation « tout au long de la vie » ainsi qu'aux ressources pouvant répondre à leurs besoins d'orientation.

À propos de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec

Régi par le Code des professions du Québec, l'OCCOQ est un organisme voué à la protection du public qui regroupe plus de 2 600 c.o. offrant des services d'orientation à une diversité de clientèles en éducation, employabilité, réadaptation et santé mentale, dans les organisations, en santé et services sociaux ainsi qu'en pratique privée, et ce, dans toutes les régions du Québec.

À propos de la Fédération des comités de parents du Québec

La FCPQ regroupe, depuis 45 ans, les comités de parents des commissions scolaires du Québec et soutient les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

SOURCE Fédération des comités de parents du Québec

Renseignements: Laurence Moreau, coordonnatrice aux communications, 514 225-4300, p. 7, cell. : 438 728-1282, laurence@canide.co; Nicole Mousseau, relationniste, 514 249-9822, nicole.mousseau24@gmail.com

Related Links

www.fcpq.qc.ca