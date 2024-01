L'acceptation d'outils novateurs de désaccoutumance au tabac est essentielle pour aider à réduire les taux de tabagisme au Québec.

MONTRÉAL, le 18 janv. 2024 /CNW/ - À l'occasion de la Semaine pour un Québec sans tabac, Imperial Tobacco Canada (ITCAN) invite les groupes de pression antitabac du Québec à reconsidérer leur approche à l'égard des produits sans fumée et à reconnaître le rôle que jouent ces produits dans le passage réussi des fumeurs à des alternatives moins nocives pour la santé.

« L'acceptation des alternatives moins nocives que les cigarettes a prouvé que celles-ci pouvaient faire une réelle différence, affirme Éric Gagnon, vice-président des affaires corporatives et réglementaires d'Imperial Tobacco Canada. Nous faisons notre part en proposant une gamme de solutions moins risquées aux fumeurs qui veulent cesser de fumer, mais nous nous heurtons constamment à des obstacles. »

Chaque industrie évolue. Les restaurants à service rapide proposent des plats plus sains, les constructeurs automobiles lancent des voitures vertes et ITCAN commercialise maintenant un produit de désaccoutumance au tabac.

La communauté de la lutte antitabac au Québec est figée dans le passé. Elle rejette les nouvelles idées et les produits novateurs moins nocifs. L'année dernière, elle a réussi à obtenir l'interdiction de la vente de tous les arômes de vapotage au Québec. Et ce, malgré les preuves évidentes indiquant que les produits de vapotage constituent un outil efficace pour aider les fumeurs adultes à cesser de fumer, et en dépit du rôle déterminant que jouent les arômes dans le cadre de cette transition.

Les conséquences de cette réglementation sont extrêmement préoccupantes. Depuis l'entrée en vigueur de l'interdiction, le marché québécois du vapotage s'est transformé en véritable Far West. Comme l'ont clairement démontré les récents comptes rendus des médias, les détaillants contournent la loi en offrant des mélanges d'arômes à faire soi-même, ce qui présente de sérieux risques pour les consommateurs. De plus, les ventes en ligne de produits aromatisés illégaux au Québec ont grimpé en flèche. La nécessité de faire appliquer la loi est cruciale, sans quoi l'intention de la loi, qui vise à protéger les jeunes, échouera et plusieurs conséquences indésirables continueront de faire surface.

Ces mêmes groupes de pression ont également beaucoup parlé du nouveau produit de cessation du tabac d'ITCAN dont la vente a été récemment autorisée par Santé Canada et qui aide déjà de nombreux Canadiens dans leur démarche d'abandon du tabac. Leurs récentes mesures semblent être motivées par une approche anti-industrielle unilatérale, au lieu d'une approche axée sur les bienfaits pour la santé publique.

« Si nous voulons vraiment réduire les taux de tabagisme au Québec, c'est en travaillant ensemble que nous obtiendrons de meilleurs résultats plutôt qu'en rejetant continuellement l'innovation et le progrès. Il est temps qu'ils se joignent à nous en 2024 et qu'ils reconnaissent qu'une entreprise de tabac peut aussi contribuer à la réduction du tabagisme, explique M. Gagnon. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut empêcher les jeunes d'avoir accès aux produits du tabac et de la nicotine. Toutefois, la réduction du nombre de solutions de rechange sans fumée disponibles sur le marché ne réduira pas les taux de tabagisme au Québec. Soyons réalistes, si les organismes antitabac travaillaient avec nous plutôt que contre nous, la Semaine pour un Québec sans tabac ne serait peut-être bientôt plus nécessaire. »

À propos d'Imperial Tobacco Canada

Imperial Tobacco Canada est un chef de file des produits du tabac et de nicotine au Canada et fait partie du groupe international le plus important au monde : BAT. BAT est une société internationale de biens de consommation multicatégories qui exerce ses activités dans plus de 180 marchés. Sa vision consiste à bâtir Un Avenir Meilleur en atténuant les répercussions de ses activités sur la santé grâce à un plus grand choix de produits agréables et présentant moins de risques pour ses consommateurs adultes.

Ses assises solides, ainsi que son aptitude à l'innovation de pointe, lui permettent de créer des produits plus durables pour ses consommateurs adultes, et d'assurer des activités plus durables chez ses collègues, ses actionnaires et ses communautés.

SOURCE Imperial Tobacco Canada (Français)

Renseignements: ou des demandes d'entretien, veuillez communiquer avec : Laurence Sauvé, Torchia Communications, 514 984-4122, [email protected]