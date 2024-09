Semaine pour l'école publique - L'engagement parental : une force incontournable pour le succès de l'école publique

QUÉBEC, le 30 sept. 2024 /CNW/ - En cette Semaine pour l'école publique, sur le thème de la parentalité, la Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) souhaite exprimer sa profonde gratitude envers les parents engagés dans le réseau public d'éducation, et ce, puisqu'ils sont des alliés importants à la mission de l'école publique. De fait, leur implication est essentielle pour soutenir la réussite scolaire des élèves. À l'occasion de cette 15e édition, prenons le temps de les remercier.

« L'engagement des parents est crucial dans les milieux scolaires. Leur opinion et leur position sur différents dossiers éducatifs sont précieuses pour veiller à l'amélioration continue de notre réseau public d'éducation. D'ailleurs, plus les parents s'impliquent et collaborent au choix des orientations éducatives des écoles, plus les décisions et les actions s'avèrent porteuses pour les élèves. Aussi, cette implication favorise non seulement la réussite scolaire des élèves, mais aussi leur sentiment de bien-être et leur motivation. Je tiens à les remercier sincèrement pour leur précieuse contribution. » s'est exprimée la présidente-directrice générale de la FCSSQ, madame Caroline Dupré.

À propos de la FCSSQ

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, communications, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes, des services juridiques et de

la formation. Conjointement avec le MEQ, la FCSSQ coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

