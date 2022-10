Semaine pour l'école publique - L'école publique représentative de la société

QUÉBEC, le 2 oct. 2022 /CNW Telbec/ - En cette 13e Édition de la Semaine pour l'école publique (SPEP), laquelle se déroule du 2 au 9 octobre sur le thème Visages de l'école publique, la Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) est heureuse d'affirmer haut et fort sa fierté envers notre école publique. Les élèves ainsi que les membres du personnel des établissements, des centres de services scolaires et de la FCSSQ sont représentatifs de la diversité des individus qui composent la société dans laquelle nous vivons. En outre, l'école publique accueille le personnel et les élèves sans égard à leur genre, à leur richesse, à leur orientation sexuelle et à leur nationalité.

La présidente-directrice générale de la FCSSQ, Mme Caroline Dupré, se réjouit que cette édition mette en lumière les visages de l'école publique, puisque « c'est la force, la richesse et la particularité du réseau public d'éducation. Le milieu scolaire est un véritable milieu de vie où les élèves vivent une foule de situations d'apprentissage enrichissantes, et ce, tant sur le plan académique que social. À cet égard, l'école publique est, sans aucun doute, l'endroit inégalé pour développer de bonnes attitudes et aptitudes sociales, lesquelles permettent d'apprendre à vivre dans cette société où l'acceptation et le respect des différences sont la clé maîtresse pour vivre en harmonie les uns avec les autres. Voilà pourquoi il importe de célébrer la diversité des visages de l'école publique ».

Journée mondiale des enseignants

Puisque la Journée mondiale des enseignants se déroule le 5 octobre, soit durant la même période que la SPEP, la FCSSQ souhaite souligner cette journée importante organisée conjointement par l'UNICEF, par l'Organisation internationale du Travail et par l'Internationale de l'éducation. Sous la thématique La transformation de l'éducation commence avec les enseignants, la FCSSQ saisit l'occasion de reconnaître publiquement l'apport important du personnel enseignant dans le développement de toute une société. « Quotidiennement, les élèves du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et de la formation générale des adultes se rendent à l'école et bénéficient d'un enseignement efficace, stimulant, adapté à leurs besoins, et ce, en grande partie grâce à l'apport précieux des enseignantes et des enseignants dévoués qui placent la réussite et la persévérance scolaires au cœur de leurs actions. J'invite donc toute la population à exprimer sa gratitude à leur endroit. », a poursuivi Mme Dupré.

