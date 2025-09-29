Semaine pour l'école publique - L'école publique au cœur de notre épanouissement collectif

QUÉBEC, le 29 sept. 2025 /CNW/ - Quotidiennement, l'école publique démontre son engagement et son dévouement à instruire, socialiser et qualifier tous les élèves du Québec. À l'occasion de la Semaine pour l'école publique, la Fédération des centres de services scolaires du Québec réitère que l'école publique constitue un pilier essentiel de notre épanouissement individuel et collectif. Par un accès gratuit à des services éducatifs de qualité, elle garantit à chaque enfant, quel que soit son parcours, son origine ou sa condition, la possibilité de s'épanouir dans un environnement équitable et inclusif.

« L'école publique est bien plus qu'un lieu d'apprentissage. C'est un espace d'éveil et de découvertes où les élèves développent leurs passions, s'ouvrent à la diversité culturelle et participent activement à des réflexions sociales et citoyennes. Elle leur transmet également le sens de l'engagement et de la responsabilité communautaire. L'école publique, c'est l'accès à un univers d'opportunités pour grandir et s'épanouir pleinement », souligne M. Dominique Robert, président-directeur général de la Fédération des centres de services scolaires du Québec.

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, ressources humaines, développement des compétences, ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, communications, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes et des services juridiques. Conjointement avec le MEQ, la FCSSQ coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

