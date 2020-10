Semaine pour l'école publique 2020 - Hommage aux personnels de soutien, administratif et professionnel

MONTRÉAL, le 4 oct. 2020 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Semaine pour l'école publique (SPEP) 2020, le comité éducation du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN (CCMM‒CSN) souhaite souligner le dévouement et le courage des personnels de soutien, administratif et professionnel envers la santé, le bien-être, la réussite et la qualité de vie à l'école des élèves. Sans l'apport de ces personnels, aucune école ne pourrait remplir convenablement sa mission.



En ces temps de pandémie, l'importance cruciale de leur travail quant à la santé physique et mentale de la population saute aux yeux. Nous leur devons toute notre reconnaissance et notre admiration de tenir à bout de bras le système d'éducation québécois dans des conditions aussi difficiles, sans obtenir la reconnaissance salariale que l'importance de leur rôle exige pourtant. Nous espérons que l'actuelle ronde de négociations du secteur public rectifiera cette situation inacceptable.



Au moment où nous célébrons l'école publique québécoise, rappelons-nous à quel point nous sommes redevables à ces travailleuses et travailleurs pour la bonne marche de notre système scolaire et de nos écoles. Les personnels administratifs, techniques, para techniques, d'adaptation scolaire, des services de garde, de surveillance de dîner, des services d'entretien ménager et d'entretien physique, du transport et des cafétérias méritent toute notre reconnaissance et notre solidarité.



Grâce à leur travail, les écoles publiques du Québec constituent un milieu irremplaçable pour le développement des enfants et des jeunes d'ici. Le réseau des écoles publiques a récemment été mis à mal par l'adoption de projets de lois qui sont loin d'aller dans le sens des principes démocratiques et sociaux qui sont les nôtres. Il nous paraît donc essentiel de réaffirmer aujourd'hui notre conviction que l'école publique doit offrir un enseignement accessible et de qualité à l'ensemble des élèves, dans des conditions sécuritaires et sous le contrôle démocratique de la communauté.



Nous devons redoubler de vigilance afin de protéger notre école de celles et ceux qui, sous prétexte de vouloir répondre aux besoins du marché de l'emploi, menacent d'en dénaturer la mission. Toutes et tous ensemble, personnel administratif, de soutien, professionnel et enseignant, serrons-nous les coudes afin de protéger l'école publique québécoise de ces dérives, au bénéfice des jeunes et moins jeunes à qui elle permet d'entrevoir l'avenir avec confiance et espoir.



Solidarité!

SOURCE Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN)

Renseignements: Madeleine Ferland, Responsable du comité éducation, Conseil central du Montréal métropolitain-CSN; Bertrand Guibord Secrétaire général, Responsable du dossier éducation, Conseil central du Montréal métropolitain‒CSN

Liens connexes

http://www.ccmm.csn.qc.ca