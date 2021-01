Imperial Tobacco Canada demande aux gouvernements et aux groupes de défense de la santé de franchir la prochaine étape pour atteindre leurs objectifs de réduction du tabagisme

MONTRÉAL, le 18 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui marque le début de la Semaine nationale sans fumée au Canada. À cette occasion, Imperial Tobacco Canada exhorte les gouvernements, les groupes de défense de la santé et les Canadiens à prendre un moment pour trouver des façons novatrices de définir ce qu'est un non-fumeur.

« En observant notre réalité actuelle, je crois qu'il est temps de repenser notre approche du non-fumeur, a déclaré Eric Gagnon, vice-président des affaires corporatives et réglementaires chez Imperial Tobacco Canada. Posons-nous la question : le concept de "non-fumeur" doit-il être à somme nulle? Faut-il arrêter de fumer ou laisser aller? Ou peut-on aussi remplacer les cigarettes par une solution moins risquée? »

La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions. Les produits sans fumée ont aidé des milliers de Canadiens et des millions de personnes dans le monde à cesser de fumer. La mauvaise nouvelle, c'est que certains de ces produits n'ont pas encore été pleinement acceptés par les gouvernements canadiens, les autorités sanitaires et les lobbyistes antitabac comme méthode efficace pour réaliser l'objectif du gouvernement fédéral « d'atteindre un taux de tabagisme inférieur à 5 % d'ici 2035. »

« Nous participons à l'effort collectif en nous assurant d'avoir un portefeuille de solutions de rechange moins risquées à proposer aux fumeurs qui cherchent à arrêter de fumer. Nous avons consacré des décennies de recherche à la réduction des méfaits associés à la consommation de nicotine, a déclaré M. Gagnon. L'avenir de la nicotine au Canada réside dans d'autres solutions moins risquées et l'une des plus prometteuses est celle des produits de vapotage. »

De nombreuses études et revues universitaires ont confirmé les risques moindres liés aux produits de vapotage. De nombreux groupes de défense de la santé, dont l'agence de santé publique du Royaume-Uni, la Public Health England, estiment que les produits de vapotage présentent au minimum 95 % moins de risques que les cigarettes traditionnelles. Même Santé Canada a déclaré que « si vous êtes fumeur, le vapotage est une solution moins nocive que le tabagisme. »

Pour que les produits de vapotage, ou tout produit qui présente potentiellement moins de risques, puissent atteindre leur plein potentiel, il est essentiel que les gouvernements fédéral et provinciaux mettent en œuvre un cadre réglementaire basé sur des données scientifiques et probantes.

« Ce cadre doit permettre une communication appropriée avec les fumeurs adultes, assurer la disponibilité d'une vaste gamme de produits attrayants pour les adultes qui cherchent une solution de rechange à la cigarette, tout en empêchant les jeunes d'avoir accès à ces produits et en pénalisant sévèrement toute personne prise à les vendre à des mineurs, a déclaré M. Gagnon. Nous souhaitons travailler avec les gouvernements et veiller à ce que des solutions de rechange moins risquées soient disponibles de la façon la plus efficace possible pour les adultes canadiens qui souhaitent arrêter de fumer », a-t-il conclu.

