MONTRÉAL, le 22 janv. 2024 /CNW/ - À l'aube de la Semaine nationale sans fumée, Imperial Tobacco Canada (ITCAN) exhorte les gouvernements et les organismes de santé publique à adopter le concept de réduction des méfaits afin d'atteindre l'objectif visant à réduire les taux de tabagisme à moins de 5 % d'ici 2035.

« La réduction des méfaits s'est déjà avérée efficace dans d'autres secteurs et nous croyons fermement qu'il s'agit du moyen le plus efficace de réduire les taux de tabagisme au Canada, affirme Frank Silva, président et chef de la direction d'ITCAN. Les gouvernements et les groupes de santé publique peuvent contribuer à cet effort en soutenant activement la réduction des méfaits et en informant les Canadiennes et les Canadiens des solutions qui s'offrent à eux ».

ITCAN est convaincue que la collaboration entre l'industrie, la santé publique et les organismes antitabac nous permettrait de franchir le plateau que le Canada a atteint en matière de tabagisme. Pour ce faire, tous les groupes concernés devront entamer un dialogue transparent pour le bien de la santé publique, tout en prévenant la désinformation concernant les risques sanitaires relatifs des alternatives moins nocives et en s'attaquant aux produits illicites susceptibles d'être dommageables pour les consommateurs.

« Bien que le Canada dispose de certaines des réglementations les plus restrictives au monde, les dernières données de Statistique Canada suggèrent que même si des progrès ont été réalisés, il reste encore un bout de chemin à parcourir, souligne M. Silva. Nous connaissons tous les risques pour la santé associés au tabagisme et nous sommes tous d'accord pour dire que cesser de fumer constitue la meilleure solution. Il est toutefois essentiel de veiller à ce que les fumeurs adultes aient accès à des renseignements exacts et à de nouvelles solutions moins nocives pour réduire davantage l'incidence du tabagisme au Canada », poursuit-il.

En 2023, ITCAN a lancé son premier produit de désaccoutumance au tabac, un sachet de nicotine dont la vente est autorisée par Santé Canada et qui ne contient absolument pas de tabac. Il s'agit d'une étape importante pour l'industrie et pour ITCAN, qui devient la première entreprise de tabac à offrir un produit destiné à l'abandon définitif du tabagisme.

« En tant que président et chef de la direction d'ITCAN, je suis conscient du discours public entourant l'industrie du tabac et je comprends qu'il faudra du temps aux Canadiennes et aux Canadiens pour comprendre que nous subissons une transformation massive, souligne M. Silva. Mais si la réduction de l'incidence du tabagisme est réellement une priorité, il est temps que tout le monde travaille ensemble au service de la santé publique », conclut-il.

