MONTRÉAL, le 19 janv. 2026 /CNW/ - À l'occasion de la Semaine nationale sans fumée, Imperial Tobacco Canada (Imperial) appelle à ce que l'on se concentre à nouveau sur ce qui aide réellement les fumeurs adultes à cesser de fumer et sur l'accès à des outils de cessation tabagiques légaux et réglementés, et à ce que l'on examine attentivement les politiques qui ralentissent involontairement les progrès vers un avenir sans fumée.

Au cours des deux dernières décennies, le Canada a réalisé des progrès considérables en matière de réduction du taux de tabagisme. Toutefois, des données récentes montrent que les progrès s'essoufflent et que la prévalence du tabagisme ne diminue plus et pourrait même avoir augmenté en 2023 et 2024, alors qu'environ 11 % des Canadiens fument toujours et que la situation n'a guère évolué par rapport à l'année précédente. Cette stagnation menace l'objectif du Canada consistant à réduire la prévalence du tabagisme à moins de 5 % d'ici 2035.

Imperial est d'accord avec les organisations de santé publique sur bon nombre de leurs recommandations et nous partageons les mêmes objectifs, c'est-à-dire prévenir l'accès des jeunes, élargir l'aide au sevrage, renforcer la lutte contre les produits illégaux et investir dans des programmes d'aide au sevrage tabagique. Mais ces objectifs ne peuvent être atteints tant que l'accès aux thérapies de remplacement nicotinique (TRN) autorisées demeure restreint. Traiter l'ensemble des TRN sur un pied d'égalité et les rendre accessibles là où les cigarettes sont vendues (dans les dépanneurs, derrière le comptoir et avec une vérification exhaustive de l'âge) permettrait d'éliminer les obstacles inutiles pour les fumeurs adultes et de réduire la dépendance à l'égard du marché illicite.

« L'une des raisons pour lesquelles les progrès ont ralenti tient au fait que la politique fédérale rend plus difficile, et non plus facile, l'accès des fumeurs adultes aux produits de substitution réglementés qui peuvent les aider à arrêter de fumer, affirme Frank Silva, président et chef de la direction. La Semaine nationale sans fumée devrait être axée sur les résultats, et non sur le symbolisme. »

Les sachets de nicotine autorisés tels que ZONNIC sont approuvés par Santé Canada en tant qu'aides à la cessation du tabagisme, soumis à des normes strictes et conçus pour les fumeurs adultes désireux d'arrêter de fumer. Pourtant, les règles actuelles exigent la supervision des pharmaciens et limitent les ventes derrière le comptoir des pharmacies, ce qui n'est pas le cas pour d'autres outils d'aide au sevrage tabagique tels que les gommes et les pastilles.

Dans un même temps, les restrictions d'accès alimentent la prolifération d'un marché illicite. Une enquête menée par la chaîne CBC News a révélé que la vente illégale de sachets de nicotine non autorisés était très répandue. Ces produits sont souvent aromatisés, fortement dosés et vendus sans vérification de l'âge ni contrôle réglementaire, ce qui nuit directement à la protection des jeunes et à la santé publique. Imperial a signalé à plusieurs reprises que l'arrêté ministériel d'août 2024 relatif aux TRN, qui restreint les sachets de nicotine légaux tels que ZONNIC, a poussé les consommateurs à se tourner vers ces solutions de rechange non réglementées plutôt qu'à s'en éloigner.

« Un marché réglementé doté de règles claires et d'une application stricte est bien plus sûr qu'un marché légal vidé de sa substance et cerné par l'offre illégale, ajoute M. Silva. Les détaillants responsables qui procèdent à une vérification stricte de l'âge sont bien plus imputables que les vendeurs criminels qui agissent en marge de la loi. »

Imperial soutient une approche équilibrée, fondée sur des données probantes, qui accorde la priorité à la réduction des méfaits et maintient des garanties solides en faveur des jeunes. Il s'agit notamment de rétablir l'accès des adultes aux sachets de nicotine autorisés, dans des conditions strictes, aux points de vente au détail où les fumeurs se procurent déjà des cigarettes, et de renforcer considérablement l'application de la loi à l'encontre des vendeurs illégaux.

« La Semaine nationale sans fumée devrait être jugée en fonction de ses résultats, explique M. Silva. Si le Canada veut réellement réduire le taux de tabagisme, il doit supprimer les obstacles inutiles à tous les produits de désaccoutumance légaux, appliquer la loi contre les exploitants illicites et axer sa politique sur l'aide aux fumeurs adultes pour qu'ils cessent de fumer. »

Toute autre solution risque de ralentir les progrès et d'enraciner les problèmes mêmes que la politique de santé publique est censée résoudre.

À propos d'Imperial Tobacco Canada

Imperial Tobacco Canada est le chef de file de l'industrie du tabac et de la nicotine au Canada et fait partie du groupe international BAT. La mission de BAT consiste à créer Un Avenir Meilleur en promouvant un monde sans fumée. Nous envisageons un avenir où les produits sans fumée remplaceront les cigarettes, encourageant ainsi les fumeurs à adopter de meilleures habitudes.

Imperial s'engage à faire progresser la réduction des méfaits du tabac grâce à la transparence, à l'innovation et à la collaboration. Parmi ces initiatives figure OmniTM, une plateforme mise au point par notre société mère BAT, visant à soutenir l'éducation et l'engagement des parties prenantes en matière de réduction des méfaits du tabac. OmniTM constitue une ressource dynamique pour ceux qui œuvrent en faveur d'un avenir sans tabac.

