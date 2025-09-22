Semaine nationale du personnel de soutien scolaire - Unis pour la réussite éducative des élèves

QUÉBEC, le 22 sept. 2025 /CNW/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) souligne l'importance du travail accompli par le personnel de soutien scolaire à l'occasion de la Semaine nationale du personnel de soutien scolaire. En collaboration avec l'ensemble des acteurs du milieu, le personnel de soutien participe activement à la mise en place de conditions propices à la réussite de tous les élèves.

« Les élèves bénéficient d'un environnement favorable à l'apprentissage grâce au travail essentiel des membres du personnel de soutien scolaire. Par leur engagement au quotidien, ils favorisent la création de liens significatifs avec les élèves, tout en participant activement à l'enrichissement de leur bien-être et à leur réussite éducative. Ils jouent un rôle déterminant pour les élèves, le personnel enseignant, professionnel, d'encadrement et les parents. Leur contribution est également indispensable au bon fonctionnement des centres de services scolaires. Je remercie sincèrement tous les membres du personnel de soutien scolaire pour leur dévouement et leur apport précieux à la mission éducative », déclare le président-directeur général de la FCSSQ, M. Dominique Robert.

À propos de la FCSSQ

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, ressources humaines, développement des compétences, ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, communications, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes et des services juridiques. Conjointement avec le MEQ, la FCSSQ coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

