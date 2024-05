Semaine nationale des travaux publics : un domaine en transformation et stimulant à l'avant-plan

Une programmation régionale et des événements grand public avec l'artiste Sara Dufour, porte-parole de TPQuébec

MONTRÉAL, le 19 mai 2024 /CNW/ - Dans le cadre de la Semaine nationale des travaux publics qui se tiendra du 19 au 25 mai 2024, l'Association des travaux publics du Québec (TPQuébec) est fière de célébrer ce domaine avec sa campagne Ta Place, fais-la en TP. Pour ce faire, l'organisation s'arrêtera dans plusieurs régions du Québec avec sa porte-parole, l'artiste Sara Dufour, pour faire rayonner les travaux publics et certains de ses métiers encore méconnus.

Chaque année, on estime que plus de 40 000 personnes œuvrent dans le domaine de l'entretien et des travaux publics aux quatre coins de la province. Les villes et municipalités du Québec constituent les employeurs principaux, mais plusieurs autres organisations publiques et parapubliques détiennent elles aussi leurs propres équipes d'entretien et de travaux publics.

« La Semaine nationale des travaux publics représente l'occasion idéale de faire connaître ce domaine passionnant et captivant », affirme Kathia Brien, directrice générale de TPQuébec. « Elle vise également à reconnaître le travail crucial des professionnel.le.s qui veillent au bien-être de chacun en assurant la sécurité, l'amélioration et la beauté de toute une communauté ».

Des défis de main-d'œuvre importants dans l'industrie

L'industrie fait actuellement face à un risque de perte d'expertise sans précédent : on estime que d'ici 2030, plus de 20 000 emplois devront être remplacés à la suite de départs à la retraite.

Les travaux publics offrent des possibilités d'emplois stimulantes, incluant l'entretien des voies publiques, des bâtiments publics, des parcs et des espaces verts, en plus de la collecte des matières résiduelles et de la gestion des usines d'eau potable et d'eaux usées.

Un rôle crucial qui gagne en importance

Au cours des prochaines années, les changements climatiques risquent d'exacerber l'importance des professionnel.le.s en entretien et travaux publics en raison des menaces accrues de perturbations des infrastructures publiques.

« L'importance des travaux publics pour les citoyens, les villes et les municipalités québécoises ne peut être sous-estimée, surtout en ces temps de changements climatiques qui déjouent les planifications saisonnières », indique Guillaume Lamothe, président de TPQuébec. « Véritables héros de l'ombre, ces travailleur.euse.s sont dorénavant amené.e.s à intervenir dans tous les types de travaux requis tout au long de l'année. Ils doivent donc pouvoir compter sur des normes et des formations reconnues afin d'être bien préparés et efficaces au quotidien. »

TPQuébec milite depuis plusieurs années afin qu'une formation généraliste pour ouvrier.ère en entretien et travaux publics soit offerte au Québec, travaillant de concert avec plusieurs acteurs clés des milieux municipal, gouvernemental, institutionnel, parapublic et associatif. Une telle formation apporterait des bénéfices importants sur l'uniformisation des pratiques pour améliorer l'entretien des actifs de nos collectivités québécoises et pour voir à la sécurité tant des utilisateur.trice.s que des travailleur.euse.s. TPQuébec souhaite que le ministère de l'Éducation adopte le plus rapidement possible une orientation claire à cet égard.

Une programmation régionale avec l'artiste Sara Dufour

À titre de porte-parole de la Semaine nationale des travaux publics, Sara Dufour ira dans plusieurs régions du Québec à la rencontre des travailleur.euse.s, mais également du grand public, à qui elle fera découvrir ce qui se cache derrière ce domaine passionnant. Elle est d'ailleurs engagée auprès de TPQuébec depuis deux ans, ayant produit des capsules médias sociaux qui démystifient plusieurs des métiers passionnants de cette industrie.

« Si j'avais pu faire plusieurs carrières à la fois, c'est certain que j'aurais travaillé en travaux publics. Les journées sont variées et le travail change en fonction des saisons », commente Sara Dufour, artiste et porte-parole de la Semaine nationale des travaux publics. « Ces milliers de superhéros du quotidien travaillent dans l'ombre pour entretenir les infrastructures qu'on utilise tous les jours. Je suis tellement contente de mettre en valeur leur travail et de pouvoir les remercier pour leur engagement ».

Pour connaître les événements de votre région, renseignez-vous auprès de votre ville, ou rendez-vous au www.fierementtp.ca.

À propos de l'Association des travaux publics du Québec

L'Association des travaux publics du Québec (TPQuébec) est une association dédiée à former, informer, valoriser, promouvoir et servir les professionnel•le•s du secteur des travaux publics au Québec, afin de mieux servir en retour les intérêts des citoyens des villes et municipalités québécoises. Pour plus d'information, consulter le www.tpquebec.ca.

À propos de la Semaine nationale des travaux publics

Depuis 1960, la troisième semaine du mois de mai est consacrée à la Semaine nationale des travaux publics. Ce rendez-vous annuel vise à sensibiliser le public sur l'importance des travaux publics au quotidien : planifier, construire, gérer, opérer le cœur des collectivités afin d'en augmenter la qualité de vie des citoyen.ne.s.

