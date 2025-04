LES CINQ AS EN TRAVAUX PUBLICS 2025 SONT DÉVOILÉS COMPÉTITION DE MANŒUVRES

DRUMMONDVILLE, QC , le 29 avril 2025 /CNW/ - C'est avec enthousiasme que l'Association des travaux publics du Québec (TPQuébec) a tenu sa finale de la Compétition de manœuvres - Les AS en TP le 28 avril au Centrexpo Promutuel Assurance de Drummondville en compagnie de l'artiste Sara Dufour, porte-parole de FièrementTP. Cet événement visait à reconnaître et célébrer les talents en manœuvres, en plus de valoriser les métiers liés au déneigement au sein des villes, municipalités et organisations publiques.

Suivant un hiver marqué par des chutes de neige record dans la province, ce sont plus d'une quarantaine de candidats et candidates en provenance de Sept-Îles à Saint-Colomban en passant par Shawinigan qui ont soumis leur candidature en espérant être couronnés AS en TP.

Voici les grands vainqueurs pour cette deuxième édition de la Compétition de manœuvres Les AS en TP :

Opérateur.trice de camion chasse-neige - Patrick Matte - Ville de Blainville

- Ville de Opérateur.trice de chargeur - Martin Bonenfant - Ville de Laval

- Opérateur.trice de chenillette - Anthony Tessier - Ville de Shawinigan

- Ville de Opérateur.trice de niveleuse - Charles Coulombe - Ville de Shawinigan

- Ville de Marcheur.se-signaleur.se - Mathieu-Félix Drouin - Ville de Laval

Valoriser les métiers liés au déneigement et aux travaux publics

Cette compétition propulsée par FièrementTP fut l'occasion de mettre en lumière la dextérité, la précision et le professionnalisme des femmes et hommes qui assurent le déneigement dans le domaine des travaux publics. Il est d'autant plus important de mettre en valeur les possibilités d'emplois stimulantes offertes dans le domaine de l'entretien et des travaux publics, considérant que d'ici les cinq prochaines années, on estime que plus de 20 000 emplois devront être remplacés à la suite de départs à la retraite.

« La Compétition de manœuvres - Les AS en TP représente l'occasion idéale de souligner l'apport des gens en travaux publics qui œuvrent aux opérations liées au déneigement et qui sont Sur leur X », soutient Kathia Brien, directrice générale de TPQuébec. « Cette compétition vise également à reconnaître le travail inestimable de toutes celles et ceux qui assurent la sécurité et le bien-être des citoyens et citoyennes, même en période de tempête ».

Roch Arbour, président de TPQuébec, souligne que « l'importance des travaux publics est essentielle, particulièrement en cette période de changements climatiques qui bousculent les prévisions saisonnières. Cela a d'ailleurs été particulièrement évident cet hiver en raison des tempêtes exceptionnelles. Ces travailleurs et travailleuses, souvent méconnus, jouent un rôle crucial dans une multitude de travaux durant la saison hivernale et tout au long de l'année. »

Une finale en compagnie de l'artiste Sara Dufour

À titre de porte-parole de FièrementTP, Sara Dufour était présente lors de la finale de la Compétition de manœuvres à Drummondville. Elle est allée à la rencontre des finalistes, mais également du public, à qui elle a fait découvrir des métiers liés au déneigement. Depuis le début de son engagement auprès de TPQuébec, Sara a d'ailleurs produit une variété de capsules vidéo permettant de démystifier des métiers passionnants en entretien et travaux publics.

« Si j'avais pu avoir plus d'une carrière, il y a de fortes chances que j'aurais trouvé ma place dans le domaine des travaux publics. J'aurais trouvé mon X puisque les journées sont variées en plus de pouvoir faire une différence pour la communauté », commente Sara Dufour, artiste et porte-parole de FièrementTP. « Les gens qui œuvrent en travaux publics réalisent un travail exceptionnel et affrontent l'imprévisible, peu importe les conditions météorologiques. C'est un privilège pour moi de souligner le dévouement de ces héros de l'ombre qui sont disponibles à toute heure du jour et de la nuit, prêts à déneiger nos rues et gérer les urgences pour que citoyens et citoyennes puissent circuler en toute sécurité. »

Une compétition qui pourrait mener le gagnant de la catégorie Opérateur.trice de camion chasse-neige à Chambéry en France

TPQuébec est fière d'annoncer que la catégorie Opérateur.trice de camion chasse-neige de la compétition provinciale Les AS en TP est un tremplin vers une compétition de niveau pancanadien qui aura lieu le 5 octobre prochain à Québec, en marge du Congrès de l'Association des transports du Canada. Le Championnat national de chasse-neige est une initiative de TPQuébec et elle est supportée, entre autres, par le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Le gagnant du volet provincial passera automatiquement à la ronde des finalistes lors du volet national d'octobre, auquel les meilleurs opérateurs du pays rivaliseront pour se qualifier en vue d'un autre rendez-vous, de niveau international, lors du 17e Congrès mondial de la viabilité hivernale et de la résilience routière à Chambéry, en France, en mars 2026.

À propos de l'Association des travaux publics du Québec

L'Association des travaux publics du Québec (TPQuébec) est une association dédiée à former, informer, valoriser, promouvoir et servir les professionnel•le•s du secteur des travaux publics au Québec, afin de mieux servir en retour les intérêts des citoyens des villes et municipalités québécoises. Pour plus d'information, consulter le www.tpquebec.ca.

À propos de FièrementTP

L'initiative FièrementTP a été lancée en 2021 par l'Association des travaux publics du Québec. Cette initiative vise à valoriser et à promouvoir le domaine et les métiers des travaux publics au Québec. Par ses actions, elle met en lumière l'importance de ce secteur pour le développement et l'entretien de nos infrastructures publiques, tout en soulignant le rôle central des travailleurs et travailleuses dans la création d'un environnement urbain durable.

