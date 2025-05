INVITATION : PRENEZ PART À LA SEMAINE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS EN COMPAGNIE DE SARA DUFOUR

LONGUEUIL, QC, le 15 mai 2025 /CNW/ - À l'occasion de la Semaine nationale des travaux publics, qui se déroulera du 18 au 25 mai 2025, l'Association des travaux publics du Québec (TPQuébec) lance avec fierté sa campagne 100 % SUR MON X.

Pour l'occasion, TPQuébec sillonnera la province en compagnie de sa porte-parole, l'artiste Sara Dufour, afin de mettre en valeur le domaine de l'entretien et des travaux publics et les innombrables possibilités de carrière. Sara visitera les équipes et les installations des partenaires de tournée avec quelques visites surprises. Les régions visitées dans le cadre de la tournée sont les Laurentides, la Mauricie, la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, la Montérégie, le Grand Montréal et l'Outaouais.

Très visibles ou plus à l'ombre, les travaux publics ce sont des milliers de passionné.e.s qui assurent notre qualité de vie. On évalue à plus de 40 000 le nombre de personnes qui travaillent dans ce domaine à travers le Québec. Si les municipalités et les villes en demeurent les principaux employeurs, de nombreuses organisations publiques et parapubliques disposent également de leurs propres équipes spécialisées dans ce domaine.

Pour connaître les événements de votre région, renseignez-vous auprès de votre ville ou rendez-vous au www.fierementtp.ca.

À propos de l'Association des travaux publics du Québec

L'Association des travaux publics du Québec (TPQuébec) est une association dédiée à former, informer, valoriser, promouvoir et servir les professionnel•le•s du secteur des travaux publics au Québec, afin de mieux servir en retour les intérêts des citoyens des villes et municipalités québécoises. Pour plus d'information, consulter le www.tpquebec.ca.

À propos de la Semaine nationale des travaux publics

Depuis 1960, la troisième semaine du mois de mai est consacrée à la Semaine nationale des travaux publics. Ce rendez-vous annuel vise à sensibiliser le public sur l'importance des travaux publics au quotidien : planifier, construire, gérer, opérer le cœur des collectivités afin d'en augmenter la qualité de vie des citoyen.ne.s.

SOURCE Association des travaux publics du Québec

Source : Viviane Rivard, [email protected], 450 209-1909; Renseignements : Karl-Emmanuel Picard, [email protected], 418 265-1919