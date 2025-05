SEMAINE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DU 18 AU 25 MAI 2025

DES MILLIERS DE TRAVAILLEUR.EUSE.S SOUS LES PROJECTEURS ACCOMPAGNÉ.E.S DE LA PORTE-PAROLE SARA DUFOUR

LONGUEUIL, QC, le 20 mai 2025 /CNW/ - À l'occasion de la Semaine nationale des travaux publics, qui se déroulera du 18 au 25 mai 2025, l'Association des travaux publics du Québec (TPQuébec) lance avec fierté sa campagne 100 % SUR MON X. Pour l'occasion, TPQuébec sillonnera la province en compagnie de sa porte-parole, l'artiste Sara Dufour, afin de mettre en valeur le domaine de l'entretien et des travaux publics et les innombrables possibilités de carrière.

Très visibles ou plus à l'ombre, les travaux publics ce sont des milliers de passionné.e.s qui assurent notre qualité de vie. On évalue à plus de 40 000 le nombre de personnes qui travaillent dans ce domaine à travers le Québec. Si les municipalités et les villes en demeurent les principaux employeurs, de nombreuses organisations publiques et parapubliques disposent également de leurs propres équipes spécialisées dans ce domaine.

« La Semaine nationale des travaux publics est une occasion privilégiée de mettre en lumière un domaine aussi essentiel que méconnu. Elle permet non seulement de faire découvrir la richesse de l'entretien et des travaux publics, mais aussi de mettre en valeur les professionnel.le.s qui, chaque jour, contribuent à la sécurité, à l'embellissement et au bon fonctionnement de nos communautés. », souligne Kathia Brien, directrice générale de TPQuébec.

Les travaux publics sont agents de qualité de vie à célébrer

Plus que jamais, l'image des travaux publics d'ici est revalorisée par des arguments sensés et d'aujourd'hui, faisant la fierté des forces vives et au-delà. Loin du mal nécessaire à tolérer, les travaux publics sont agents de qualité de vie à célébrer.

« On a qu'à regarder les publications partagées à la suite des précipitations historiques l'hiver dernier pour constater que la fierté des travailleur.se.s se rend aujourd'hui à une portée beaucoup plus grande : on remercie les équipes, on les présente au grand public, on explique les réalités vécues sur le terrain et les enjeux opérationnels pouvant impacter le citoyen.ne. », mentionne Roch Arbour, président de TPQuébec. « Au bon endroit. Au bon moment. Nous sommes 100 % sur notre X. »

Des défis de main-d'œuvre importants dans l'industrie

Le domaine des travaux publics est confronté à un important défi de renouvellement de sa main-d'œuvre. On estime que, d'ici cinq ans, plus de 20 000 postes devront être pourvus en raison de nombreux départs à la retraite, menaçant ainsi une précieuse expertise.

Ce domaine regorge d'opportunités professionnelles variées et stimulantes, allant de l'entretien des bâtiments publics, des parcs et espaces verts et des routes, à l'exploitation des usines d'eau potable et d'eaux usées, sans oublier la gestion des matières résiduelles. Il existe une variété de postes qui permettent d'être 100 % sur son X.

Une tournée régionale accompagnée de l'artiste Sara Dufour

En tant que porte-parole de la Semaine nationale des travaux publics, l'artiste Sara Dufour partira à la rencontre des travailleur.euse.s et du grand public dans plusieurs régions du Québec. Elle fera découvrir l'envers de ce domaine essentiel, encore trop méconnu. Collaboratrice engagée de TPQuébec depuis plusieurs années, elle a déjà contribué à faire rayonner les métiers des travaux publics grâce à la création de capsules et par sa présence lors de la finale de la Compétition de manœuvres - Les AS en TP.

« Si j'avais pu avoir plus d'une carrière, il y a de fortes chances que j'aurais trouvé ma place dans le domaine des travaux publics. J'aurais trouvé mon X puisque les journées sont variées en plus de pouvoir faire une différence pour la communauté », commente Sara Dufour, artiste et porte-parole de FièrementTP. « Les gens qui œuvrent en travaux publics réalisent un travail exceptionnel et affrontent l'imprévisible, peu importe les conditions météorologiques. C'est un privilège pour moi de souligner le dévouement de ces héros de l'ombre qui sont disponibles à toute heure du jour et de la nuit, prêts à déneiger nos rues et gérer les urgences pour que citoyens et citoyennes puissent circuler en toute sécurité. », confie Sara Dufour.

Pour connaître les événements de votre région, renseignez-vous auprès de votre ville ou rendez-vous au www.fierementtp.ca.

À propos de l'Association des travaux publics du Québec

L'Association des travaux publics du Québec (TPQuébec) est une association dédiée à former, informer, valoriser, promouvoir et servir les professionnel•le•s du secteur des travaux publics au Québec, afin de mieux servir en retour les intérêts des citoyens des villes et municipalités québécoises. Pour plus d'information, consulter le www.tpquebec.ca.

À propos de la Semaine nationale des travaux publics

Depuis 1960, la troisième semaine du mois de mai est consacrée à la Semaine nationale des travaux publics. Ce rendez-vous annuel vise à sensibiliser le public sur l'importance des travaux publics au quotidien : planifier, construire, gérer, opérer le cœur des collectivités afin d'en augmenter la qualité de vie des citoyen.ne.s.

SOURCE Association des travaux publics du Québec

Source : Viviane Rivard, [email protected], 450 209-1909; Renseignements : Karl-Emmanuel Picard, [email protected], 418 265-1919