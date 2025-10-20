Semaine nationale des éducatrices et éducateurs de la petite enfance : la petite enfance entre de bonnes mains!

QUÉBEC, le 20 oct. 2025 /CNW/ - La ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, lance aujourd'hui la quatrième édition de la Semaine nationale des éducatrices et éducateurs de la petite enfance, qui se déroule du 20 au 26 octobre 2025 sur le thème « La petite enfance entre de bonnes mains ».

Avec cette semaine, le gouvernement souhaite reconnaître et valoriser l'apport précieux de celles et ceux qui, chaque jour, accueillent les enfants dans un environnement sain et rassurant qui leur permet d'évoluer et de s'épanouir à leur propre rythme. Le thème de cette année évoque le savoir-faire et le soutien que le personnel éducateur en installation ainsi que les personnes responsables d'un service de garde éducatif en milieu familial offrent aux enfants. Il symbolise aussi le lien de confiance entre les parents et les éducatrices et éducateurs fondé sur le respect, la communication et le partage, avec comme finalité le bien-être des tout-petits.

Différents outils -- carte de remerciement personnalisable, dessins à colorier et matériel promotionnel à partager sur les réseaux sociaux -- créés à partir de l'illustration de l'artiste Pascale Constantin, se trouvent sur la page de la Semaine nationale des éducatrices et éducateurs de la petite enfance pour offrir à chacun la possibilité d'exprimer sa reconnaissance à sa manière.

Citation :

« C'est un grand plaisir pour moi de lancer cette nouvelle édition de la Semaine nationale des éducatrices et éducateurs de la petite enfance. C'est l'occasion de reconnaître le rôle essentiel de celles et ceux qui accompagnent, chaque jour, les tout-petits dans leurs premiers pas, leurs premiers mots, leurs premières découvertes. Grâce à ces merveilleuses personnes, la petite enfance est entre de bonnes mains. Je vous invite à prendre le temps de leur dire merci et à leur témoigner toute votre reconnaissance. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Liens utiles :

Semaine nationale des éducatrices et éducateurs de la petite enfance

Devenir éducatrice ou éducateur de la petite enfance

Responsable d'un service de garde éducatif en milieu familial

Faits saillants :

Instaurée en 2022, la Semaine nationale des éducatrices et éducateurs de la petite enfance se déroule annuellement, dans tout le Québec, à la fin du mois d'octobre.

Chaque jour, plus de 43 000 éducatrices et éducateurs et plus de 12 000 responsables de services de garde éducatifs en milieu familial accueillent les enfants, partout au Québec.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de la Famille, suivez-le sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/FamilleQuebec

https://www.intagram.com/familleqc

https://www.linkedin.com/company/ministere-famille-quebec

https://x.com/FamilleQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Famille

Source : Bénédicte Trottier Lavoie, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, [email protected]; Renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de la Famille, [email protected]