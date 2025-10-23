Semaine nationale des Carrefours jeunesse-emploi : libérer le potentiel de toute une génération

MONTRÉAL, le 23 oct. 2025 /CNW/ - Du 27 au 31 octobre 2025, le Québec vivra la toute première Semaine nationale des Carrefours jeunesse-emploi (CJE). Portée par le Réseau des Carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) sous le thème « Leur avenir, notre force. Leur voix, notre mission. », cette initiative vise à célébrer l'impact concret des CJE tout en lançant un appel urgent à moderniser les politiques publiques en faveur des jeunes.

Présents dans toutes les régions du Québec, les 111 CJE accompagnent chaque année plus de 200 000 jeunes âgés de 15 à 35 ans dans leur cheminement personnel, scolaire, professionnel et citoyen. Dans un contexte marqué par la crise du logement, l'insécurité alimentaire, la détresse psychologique et la précarité professionnelle, les CJE incarnent une réponse humaine, inclusive et efficace aux défis d'aujourd'hui.

Une jeunesse qui sonne l'alarme : l'urgence d'agir

En janvier 2025, plus de 5 400 jeunes ont participé à la consultation #MaVoixCompte. Leurs réponses dressent un portrait troublant de la réalité des 15-35 ans du Québec :

90 % jugent qu'il est difficile, voire très difficile, de trouver un logement abordable et de qualité.

19 % ont du mal à accéder à de la nourriture de qualité en quantité suffisante.

1 jeune sur 3 évalue son bien-être mental comme « mauvais » ou « très mauvais » au cours des 30 derniers jours.

66 % doutent de leur capacité à avoir un réel impact sur la société.

À ces constats s'ajoute une réalité préoccupante : plus de 25 000 jeunes ont été exclus des services publics d'emploi faute de critères d'admissibilité adaptés aux réalités d'aujourd'hui.

« Ces chiffres ne sont pas que des données, ce sont des vies, des visages et un immense potentiel collectif. Ce sont des rêves retardés, des talents qui attendent d'éclore, des contributions qui manquent à la société québécoise », affirme Rudy Humbert, président-directeur-général du RCJEQ. « Nous avons le devoir de simplifier et de moderniser nos politiques publiques. Les CJE sont là pour transformer les obstacles en tremplins, et les doutes en projets. La Semaine nationale des CJE rappelle qu'un Québec fort est un Québec qui croit en sa jeunesse et qui lui donne les moyens de bâtir l'avenir », réitère M. Humbert.

Les CJE : un investissement stratégique pour le Québec

Les CJE ne sont pas qu'un filet de sécurité. Ils sont un moteur de prospérité et d'innovation sociale. Une analyse indépendante de la firme KPMG le démontre.

Soutenir la diplomation

Selon les estimations du ministère de l'Éducation, environ 11 000 jeunes décrochent du secondaire chaque année. Le rapport KPMG illustre qu'un accompagnement réussi vers l'obtention du diplôme d'études secondaires (DES) pourrait générer des écarts significatifs par rapport au décrochage :

Environ 270 000$ de rémunération additionnelle par jeune sur l'ensemble de sa vie active

Environ 150 000$ de recettes fiscales supplémentaires pour l'État

À l'échelle d'une cohorte complète: 3,0 milliards de dollars (G$) pour les jeunes et 1,7G$ pour les finances publiques.

Accéder à un emploi de qualité

Quelque 15 000 jeunes occupent actuellement un emploi à temps partiel de façon involontaire. Le passage à un emploi à temps plein stable pourrait générer:

Environ 126 800 $ de revenus supplémentaires par jeune sur cinq ans

Environ 34 300 $ de recettes fiscales additionnelles pour l'État

Soit un potentiel de 1,9 G$ pour les jeunes et 0,5 G$ pour l'État.

Réinsérer les jeunes prestataires de l'aide sociale

En avril 2025, on comptait 56 330 jeunes de 35 ans et moins bénéficiaires du programme d'aide sociale, demeurant inscrits en moyenne 3, 64 ans. Selon le rapport, réduire de moitié cette durée pourrait entraîner:

Environ 87 000 $ de revenus additionnels par jeune

Environ 50 000 $ de recettes nettes pour l'État (incluant les prestations évitées)

Au total: un potentiel de 4,9 G$ pour les jeunes et 2,8 G$ pour les finances publiques.

Ces trois scénarios illustrent un potentiel théorique dépassant 14 G$ de richesse collective.

« Les CJE sont un levier sociétal puissant : chaque dollar investi génère de la prospérité, du mieux-être et de la cohésion sociale. Nous ne sommes donc pas un coût : nous sommes un investissement, une solution structurante pour l'avenir du Québec. Pourtant, malgré l'ampleur des besoins, nos budgets ont chuté depuis 2022. Il est essentiel que les décideurs unissent leurs forces aux nôtres pour agir dès maintenant », rappelle Rudy Humbert.

Carrefour JEunesse : un projet de société audacieux

Cette mobilisation ne se limite pas à une semaine : elle s'inscrit dans un mouvement de fond, un projet plus grand : Carrefour JEunesse, qui propose de bâtir un Québec à la hauteur de ses jeunesses.

Un réseau de 111 CJE et 1 700 employés mobilisés aux quatre coins du Québec.

Plus de 200 000 jeunes accompagnés chaque année, avec l'objectif de rejoindre encore plus largement dans un contexte de défis croissants (chômage, logement, santé mentale, écocitoyenneté, intelligence artificielle, etc.).

Une réponse systémique : simplifier l'action publique, mutualiser les ressources, recentrer les efforts sur les services directs aux jeunes.

Un choc de simplification : un seul ministère, un seul programme, une gouvernance allégée, des indicateurs rationalisés, plus de temps consacré à l'intervention plutôt qu'à l'administration.

Une semaine pour agir, ensemble

Durant la Semaine nationale, les CJE ouvriront leurs portes à travers la province avec des activités variées :

Remise des résultats de #MaVoixCompte aux élus locaux et nationaux ;

Témoignages de jeunes et partages d'histoires inspirantes ;

Portes ouvertes, ateliers, panels, activités culturelles et sportives.

Un CJE seul fait déjà une différence. Ensemble, les 111 CJE forment une force incontournable au service de la jeunesse -- et du Québec tout entier.

À propos du RCJEQ

Le Réseau des Carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) regroupe 92 CJE présents dans toutes les régions du Québec. Depuis plus de 25 ans, les CJE accompagnent chaque année plus de 200 000 jeunes de 15 à 35 ans dans leur cheminement personnel, scolaire, professionnel et citoyen. Le RCJEQ agit comme porte-voix collectif du réseau et partenaire incontournable des décideurs publics en matière de jeunesse.

Pour en savoir plus :

Découvrez les activités ayant lieu durant la Semaine nationale des CJE : https://rcjeq.org/fr/semaine-nationale-des-cje

Découvrez les résultats complets de la consultation #MaVoixCompte 2025 : www.mavoixcompte.org

Découvrez le rapport indépendant récemment réalisé sur l'impact des CJE par KPMG : bit.ly/3WkpQS4

