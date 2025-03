Réaction au Budget 2025 : Le Québec de demain se construit aujourd'hui - Le RCJEQ souligne le maintien des investissements pour la jeunesse québécoise et invite le gouvernement à aller plus loin pour répondre à l'urgence sociale et économique

QUÉBEC, le 25 mars 2025 /CNW/ - Le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) accueille positivement le maintien du financement du Plan d'action jeunesse 2025-2030 qui confirme des investissements pour soutenir les jeunes dans leur parcours vers l'autonomie, l'entrepreneuriat, la santé mentale, la réussite éducative et la participation citoyenne.

Le Réseau souligne la pérennisation du financement du programme Créneau carrefour jeunesse, notamment pour maintenir l'offre de projets d'implication sociale s'adressant aux jeunes en situation de vulnérabilité qui utilisent les services des CJE.

Ces annonces font écho aux voix de milliers de jeunes qui, au cours des derniers mois, ont pris part au mouvement #MaVoixCompte, initié par le RCJEQ, pour faire connaître leurs besoins et leurs aspirations. Leur message est clair : les jeunes veulent être entendus, considérés et soutenus pour bâtir un avenir porteur de sens.

« En écoutant la voix des jeunes et en agissant concrètement, le gouvernement peut envoyer un message fort : il croit en leur potentiel. C'est une avancée, et le RCJEQ sera au rendez-vous pour faire de ces investissements un levier durable pour toute une génération. », affirme Rudy Humbert, directeur général du RCJEQ.

Le RCJEQ déplore toutefois l'absence d'indexation des enveloppes budgétaires depuis 2016 qui contraint à limiter les services tandis que les besoins explosent.

Surtout, le RCJEQ regrette l'absence de mesures structurantes pour l'employabilité des jeunes, d'autant plus dans un contexte où leur taux de chômage a explosé ces derniers mois, que des milliers d'entre eux sont déjà exclu des services publics et que la guerre commerciale obscurcit encore davantage leur avenir.

« Nous avons besoin urgemment de changer de paradigme dans le secteur de l'emploi. Le Québec se transforme, les besoins et les aspirations des jeunes aussi. Il est plus que de temps de moderniser nos services publics d'emploi et d'y investir les sommes indispensables à notre futur développement économique et social. Le RCJEQ poursuivra sans relâche son engagement pour que la jeunesse devienne une priorité collective » martèle Rudy Humbert.

Le RCJEQ rappelle également les propositions concrètes qu'il porte pour structurer une réponse ambitieuse aux défis générationnels actuels : le projet de société Carrefour JEunesse, qui vise à bâtir un écosystème d'accompagnement intersectoriel, territorial et cohérent pour les jeunes, ainsi que la création d'un Groupe J, un service spécialisé en employabilité jeunesse, à la hauteur des enjeux du marché du travail.

« Ce budget reconnaît en partie que l'avenir du Québec passe par ses jeunes. En investissant dans leur parcours nous leur redonnons de l'élan et, surtout, de l'espoir. Néanmoins, dans un contexte de guerre commerciale, de hausse du chômage, de crise du logement et de fragilisation de la santé mentale des jeunes, il faut aller encore plus loin et considérer la jeunesse comme une priorité. Le RCJEQ restera un partenaire actif pour faire vivre cette ambition partout sur le territoire », souligne François Girouard, président du RCJEQ.

Rudy Humbert, directeur général, RCJEQ

À propos du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec

Le RCJEQ regroupe 90 CJE issus de toutes les régions du Québec et a pour ambition que le Québec soit une référence dans le soutien continu des jeunes. Depuis près de 30 ans, le RCJEQ, véritable créateur d'innovations sociales, travaille au développement des CJE et au renforcement de leur collaboration afin de favoriser l'autonomie personnelle, sociale, économique et professionnelle des jeunes adultes de 14 à 35 ans. Il représente, promeut et défend les CJE auprès des institutions publiques et politiques. Le RCJEQ, en collaboration avec le Secrétariat à la jeunesse, assure la coordination et l'amélioration continue du Créneau carrefour jeunesse dans l'ensemble des CJE.

www.rcjeq.org

À propos des carrefours jeunesse-emploi

Les carrefours jeunesse-emploi (CJE) ce sont 110 organismes communautaires répartis dans les 17 régions du Québec. Ce sont plus de 1 700 intervenants qui sont dédiés aux jeunes. Les CJE font une différence dans la vie de près de 200 000 jeunes chaque année. Ils offrent un accompagnement dans les démarches d'insertion sociale, une aide dans le cheminement vers l'emploi, vers un retour aux études ou dans le développement de projet pour la communauté. Les services et activités des CJE visent l'amélioration des conditions de vie générales des jeunes.

www.trouvetoncje.com

