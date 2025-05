Les CJE tracent la voie : stratégie commune, nouveau leadership et appel au gouvernement : il est temps de remettre les jeunes au cœur des priorités du Québec

CHICOUTIMI, QC, le 29 mai 2025 /CNW/ - 92 Carrefours jeunesse-emploi (CJE), des 17 régions du Québec, se sont réunis à Chicoutimi pour un rassemblement stratégique visant à répondre aux enjeux majeurs vécus par les jeunes et à renforcer, de manière concertée, l'offre de services à leur intention. Ce grand moment de mobilisation a permis d'approfondir les défis structurels, de partager les meilleures pratiques, et surtout, de définir les priorités collectives pour accroître l'impact des CJE partout au Québec.

Un nouveau conseil d'administration élu pour porter la vision du réseau

Lors de cette rencontre, les membres ont élu un nouveau conseil d'administration pour le RCJEQ, composé de leaders engagés et représentatifs de la diversité du territoire :

Président : François Girouard, CJE de L'Assomption

Vice-présidente : Christiane Pichette , CJE de Laval

, CJE de Secrétaire : Geneviève Boivin, CJE de Shawinigan

Trésorier : Bruno Ayotte , CJE de Joliette

Administrateurs-trices :

, CJE de Administrateurs-trices : Mario Côté (CJE de la Capitale-Nationale),

Nathalie Lachance (CJE Thérèse-De Blainville),

(CJE Thérèse-De Blainville), Véronique Lalonde (CJE Mercier, PAT-Montréal Est),

Nadia Richard (CJE Duplessis),

(CJE Duplessis), Martine Roy (CJE Iberville-Saint-Jean)

« Ce rassemblement marque un tournant. Nous sommes plus unis que jamais pour faire valoir que les jeunes doivent être une priorité partout au Québec. Le réseau des CJE est prêt à passer à l'action avec des solutions concrètes, adaptées aux réalités régionales et à la hauteur des ambitions que nous devons avoir pour notre jeunesse. »

- François Girouard, président du RCJEQ

Un leadership renforcé pour faire des jeunes une priorité nationale

Afin de porter avec ambition cette nouvelle phase de développement stratégique, dans un contexte de compressions budgétaires, d'enjeux électoraux imminents et d'explosion des besoins des jeunes, le RCJEQ transforme son mode de gouvernance en créant un poste de président-directeur général. Cette évolution stratégique vise à doter le réseau d'un leadership fort, agile et mobilisateur, capable de porter la voix des jeunes dans les sphères politiques, médiatiques et institutionnelles. C'est à Rudy Humbert que ce mandat ambitieux a été confié.

« Le Québec ne peut pas se permettre de laisser des milliers de jeunes sans services, alors que notre avenir collectif dépend de leur pleine participation sociale et économique. Dans un contexte de transformations profondes, il est impératif que les jeunes deviennent une priorité politique. Il est temps de passer à l'action, avec courage, ambition et cohérence. »

- Rudy Humbert, PDG du RCJEQ

L'heure d'agir est venue : les jeunes doivent être au centre des priorités

Les travaux issus de la consultation MaVoixCompte, à laquelle des milliers de jeunes ont participé, rappellent l'urgence d'agir. Le taux de chômage chez les jeunes atteint des sommets inquiétants, et près de 25 000 jeunes ont été exclus des services publics d'emploi au cours des deux dernières années. Cette situation est intenable dans un contexte où le Québec doit impérativement transformer son économie et garantir une place pour chaque jeune dans la société.

Un appel à l'action : des solutions concrètes existent

Le RCJEQ se positionne comme force de proposition. Nous appelons le gouvernement à mobiliser sans attendre les leviers existants, notamment Carrefour jeunesse, AJIR, Groupe J, et à faire du Plan d'action jeunesse à venir un outil ambitieux, souple et structurant. Les jeunes ont besoin de vous. Les CJE sont prêts à agir.

Pour consulter le projet de société Carrefour JEunesse :

À propos du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec

Le RCJEQ regroupe 92 CJE issus de toutes les régions du Québec et a pour ambition que le Québec soit une référence dans le soutien continu des jeunes. Depuis près de 30 ans, le RCJEQ, véritable créateur d'innovations sociales, travaille au développement des CJE et au renforcement de leur collaboration afin de favoriser l'autonomie personnelle, sociale, économique et professionnelle des jeunes adultes de 14 à 35 ans. Il représente, promeut et défend les CJE auprès des institutions publiques et politiques. Le RCJEQ, en collaboration avec le Secrétariat à la jeunesse, assure la coordination et l'amélioration continue du Créneau carrefour jeunesse dans l'ensemble des CJE.

www.rcjeq.org

À propos des carrefours jeunesse-emploi

Les carrefours jeunesse-emploi (CJE) ce sont 110 organismes communautaires répartis dans les 17 régions du Québec. Ce sont plus de 1 700 intervenants qui sont dédiés aux jeunes. Les CJE font une différence dans la vie de près de 200 000 jeunes chaque année. Ils offrent un accompagnement dans les démarches d'insertion sociale, une aide dans le cheminement vers l'emploi, vers un retour aux études ou dans le développement de projet pour la communauté. Les services et activités des CJE visent l'amélioration des conditions de vie générales des jeunes.

www.trouvetoncje.com

SOURCE Réseau des Carrefours jeunesse-emploi du Québec

Source et renseignements : Rudy Humbert, Président-directeur général, [email protected]