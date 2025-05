MaVoixCompte 2025 : Plus de 5 000 jeunes du Québec prennent la parole et tirent la sonnette d'alarme : logement, santé mentale, avenir en jeu

MONTRÉAL, le 14 mai 2025 /CNW/ - Le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) dévoile aujourd'hui les résultats de la plus vaste consultation jeunesse de l'année : MaVoixCompte 2025. Plus de 5 400 jeunes âgé•es de 15 à 35 ans, issus des 17 régions administratives du Québec, ont exprimé•es leurs préoccupations, leurs besoins et leurs aspirations dans un contexte social marqué par l'inflation, les bouleversements climatiques et les défis en santé mentale.

« Cette consultation est bien plus qu'un sondage. C'est un levier d'influence citoyenne et une prise de parole collective d'une génération trop souvent ignorée. Le message des jeunes est clair : ils veulent être entendus, pris au sérieux, et surtout, associés aux décisions qui les concernent. » Rudy Humbert, directeur général du RCJEQ

Des constats percutants

90 % des jeunes rencontrent des difficultés d'accès à un logement abordable et de qualité.

1 jeune sur 5 a déjà vécu•e une situation sans logement stable -- un chiffre qui grimpe à 43 % chez les jeunes accompagné•es par un CJE.

Près de 1 jeune sur 5 souffre d'insécurité alimentaire, certains se tournant vers le glanage ou les banques alimentaires. Ce taux explose à 53 % chez les jeunes accompagné•es par un CJE, révélant une insécurité alimentaire alarmante.

29 % jugent leur santé mentale mauvaise, et plus du tiers n'ont pas facilement accès à un•e professionnel•les de la santé. 1 jeune sur 10 (10%) dit avoir recours à des solutions plus risquées, comme l'alcool ou la drogue, en période difficile.

Les jeunes aux études qui travaillent le font en moyenne 14 heures par semaine

71 % sont inquiet•es des enjeux environnementaux, mais plusieurs peinent à agir faute de moyens.

66 % doutent de leur capacité à avoir un impact réel sur la société

Près de 1 jeune sur 3 (29%) n'a pas utilisé•e d'outil d'intelligence artificielle dans la dernière année. Un taux qui monte à 38% chez les jeunes des CJE révélant un risque de fossé numérique au sein de la même génération.

Les jeunes accompagné•es par les CJE présentent des indicateurs psychosociaux nettement plus préoccupants : précarité résidentielle, isolement, mal-être psychologique et difficultés d'accès à des soins. Ces données confirment l'importance d'un accompagnement de proximité, humain et structurant.

Des revendications claires

Les jeunes demandent :

De l'accompagnement de proximité, du lien de confiance avec des intervenant.e.s

De la conciliation travail-étude-vie personnelle

Une éducation plus connectée à la vie concrète (éducation financière, santé mentale, numérique).

Davantage de logements sociaux

Des solutions écologiques accessibles, ancrées dans leur quotidien.

La réduction de la fracture numérique par la formation et l'accès à l'IA.

Du soutien pour les initiatives alimentaires communautaires.

L'accès gratuit à des soins de santé mentale.

La promotion de l'engagement citoyen et des projets écologiques jeunesse.

Des moyens concrets pour réduire les inégalités structurelles vécues par les jeunes issu•es des communautés LGBTQ+, autochtones, immigrantes ou en situation de handicap.

Un appel à l'action

Le RCJEQ invite les élu•es, les institutions publiques et les acteurs•trices de la société civile à écouter, reconnaître et soutenir les jeunes du Québec. MaVoixCompte 2025 est un point de départ pour construire, ensemble, un Québec plus équitable, solidaire et à leur image.

« Cette consultation confirme une fois de plus que les Carrefours jeunesse-emploi jouent un rôle essentiel de proximité pour accompagner les jeunes dans leurs défis réels, partout au Québec. Le gouvernement doit reconnaître cette expertise de première ligne et investir de manière ambitieuse pour renforcer leurs actions. Il est temps de faire de la jeunesse une véritable priorité politique, pas seulement en paroles, mais en actes. » François Girouard, président du RCJEQ

Pour consulter le rapport complet : Ma voix compte - Une initiative du RCJEQ

À propos du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec

Le RCJEQ regroupe 91 CJE issus de toutes les régions du Québec et a pour ambition que le Québec soit une référence dans le soutien continu des jeunes. Depuis près de 30 ans, le RCJEQ, véritable créateur d'innovations sociales, travaille au développement des CJE et au renforcement de leur collaboration afin de favoriser l'autonomie personnelle, sociale, économique et professionnelle des jeunes adultes de 14 à 35 ans. Il représente, promeut et défend les CJE auprès des institutions publiques et politiques. Le RCJEQ, en collaboration avec le Secrétariat à la jeunesse, assure la coordination et l'amélioration continue du Créneau carrefour jeunesse dans l'ensemble des CJE.

www.rcjeq.org

À propos des carrefours jeunesse-emploi

Les carrefours jeunesse-emploi (CJE) ce sont 110 organismes communautaires répartis dans les 17 régions du Québec. Ce sont plus de 1 700 intervenant•es qui sont dédiés aux jeunes. Les CJE font une différence dans la vie de près de 200 000 jeunes chaque année. Ils offrent un accompagnement dans les démarches d'insertion sociale, une aide dans le cheminement vers l'emploi, vers un retour aux études ou dans le développement de projet pour la communauté. Les services et activités des CJE visent l'amélioration des conditions de vie générales des jeunes.

www.trouvetoncje.com

SOURCE Réseau des Carrefours jeunesse-emploi du Québec

