Semaine nationale des Auberges du cœur : lancement de la première édition sous le thème « s'ancrer »

MONTRÉAL, le 10 févr. 2025 /CNW/ - Le Regroupement des Auberges du cœur du Québec est fier de lancer la première édition de la Semaine Nationale des Auberges du cœur, un événement qui se déroulera du 10 au 17 février 2025. Cette initiative vise à sensibiliser la population aux réalités des jeunes en situation d'itinérance ou de vulnérabilité et à mettre en lumière le rôle essentiel des Auberges du cœur dans le soutien et l'accompagnement de ces jeunes.

Sous le thème « S'ANCRER », cette première édition invite à poser des bases solides pour l'avenir des jeunes accueillis par les Auberges du cœur. Un ancrage symbolique, à la fois pour créer un espace de sécurité, de stabilité, et pour bâtir des ponts vers un futur autonome.

La Semaine nationale des Auberges du cœur se déploiera à travers une série de publications sur les réseaux sociaux, visant à engager la communauté, sensibiliser le public et souligner l'importance du travail des Auberges du cœur dans le parcours de ces jeunes. À travers des témoignages, des faits marquants et des messages inspirants, cette semaine sera l'occasion de souligner l'importance de l'engagement collectif.

Pour plus d'informations :

Pour découvrir les actualités de la Semaine nationale des Auberges du cœur, suivez-nous sur les réseaux sociaux.

linktr.ee/regaubergesducoeur

Le Regroupement des Auberges du cœur du Québec

Le Regroupement des Auberges du cœur du Québec est le trait d'union d'une trentaine de maisons d'hébergement communautaires pour jeunes vivant des difficultés et/ou en situation d'itinérance. Les Auberges du cœur hébergent et soutiennent chaque année plus de 4 500 jeunes âgé•e•s entre 12 et 35 ans. Elles doivent aussi refuser plus de 6 000 demandes d'hébergement, généralement faute de places. Au total, l'ensemble des Auberges du cœur offre 780 places : 416 en maison d'hébergement et 364 autres en appartements supervisés ou logements sociaux. C'est aussi près de 500 travailleur•euse•s et 450 bénévoles qui gravitent autour de ces jeunes. Ces chiffres ne reflètent qu'une partie des besoins des jeunes pour le type d'hébergement et de soutien que nous offrons considérant les territoires où de telles ressources sont inexistantes.

Pour en savoir plus, visitez www.aubergesducoeur.org

SOURCE Regroupement des Auberges du cœur du Québec

Renseignements : Lucille Oundjian, Directrice des communications, 514 523-8559, poste 208, [email protected]