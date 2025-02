Avis aux médias - Conférence de presse du Regroupement des Auberges du cœur du Québec sur le parvis de l'Assemblée nationale à Québec

MONTRÉAL, le 13 févr. 2025 /CNW/ - Le Regroupement des Auberges du cœur du Québec (RACQ) invite les médias à une conférence de presse ce jeudi 13 février 2025 à 13h00. Dans le cadre de la première édition de la Semaine nationale des Auberges du cœur, qui se déroule du 10 au 17 février, le RACQ, en présence de plusieurs de ses membres, présentera son Avis prébudgétaire 2025 et proposera des recommandations pour améliorer les conditions de vie des jeunes accueilli•e•s et soutenir durablement les maisons d'hébergement communautaire jeunesse.

Contexte

Alors que le Québec connaît une crise de l'itinérance exacerbée par une pénurie de logements abordables, les Auberges du cœur sont en situation critique. Le sous-financement chronique et l'augmentation des demandes d'hébergement rendent la mission des Auberges de plus en plus difficile. Les mesures récentes ciblant la prévention de l'itinérance jeunesse ont principalement été orientées vers les jeunes à la sortie des Centres de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation (centres jeunesse). Or, ces efforts, bien qu'importants, ne reflètent pas la diversité des parcours des jeunes accueilli•e•s dans les Auberges du cœur, qui ne sont pas tou•te•s issu•e•s de ce système.

C'est un rendez-vous

Date : Jeudi 13 février 2025

Heure : 13h00

Lieu : Sur le parvis de l'Assemblée nationale, Québec

Les porte-paroles du RACQ seront disponibles pour répondre aux questions des journalistes et échanger sur les enjeux soulevés dans notre Avis prébudgétaire 2025.

Le Regroupement des Auberges du cœur du Québec

Le Regroupement des Auberges du cœur du Québec est le trait d'union d'une trentaine de maisons d'hébergement communautaires pour jeunes vivant des difficultés et/ou en situation d'itinérance. Les Auberges du cœur hébergent et soutiennent chaque année plus de 4 500 jeunes âgé•e•s entre 12 et 35 ans. Elles doivent aussi refuser plus de 6 000 demandes d'hébergement, généralement faute de places. Au total, l'ensemble des Auberges du cœur offre 780 places : 416 en maison d'hébergement et 364 autres en appartements supervisés ou logements sociaux. C'est aussi près de 500 travailleur•euse•s et 450 bénévoles qui gravitent autour de ces jeunes. Ces chiffres ne reflètent qu'une partie des besoins des jeunes pour le type d'hébergement et de soutien que nous offrons considérant les territoires où de telles ressources sont inexistantes.

Pour en savoir plus, visitez www.aubergesducoeur.org

