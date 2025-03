RÉACTION AU BUDGET PROVINCIAL DE 2025-2026 - Accueil glacial de ce budget pour les Auberges du cœur du Québec

MONTRÉAL, le 27 mars 2025 /CNW/ - Le Regroupement des Auberges du cœur du Québec (RACQ) constate le mépris pour le travail colossal des Auberges du cœur. Cet exercice annuel est l'occasion pour le gouvernement d'indiquer à la population ses priorités. Ce budget laisse planer un flou total concernant la somme allouée à nos actions. Faut-il en conclure qu'il n'y a tout simplement rien ? Manifestement, ce dernier ne considère pas l'impact essentiel qu'auront les Auberges face à la guerre commerciale et à ses conséquences.

Le RACQ revendique pour ses membres un rehaussement significatif de leur financement à la mission depuis de nombreuses années, s'élevant aujourd'hui à 33 M$. Pourtant, après plusieurs rencontres avec le personnel des ministres des Services Sociaux, des Finances et de l'Action communautaire, plusieurs participations à des comités et des consultations ainsi que la présentation d'un plan de rattrapage financier sur quelques années, rien n'y fait. En termes de financement à la mission, les Auberges du cœur restent à la traîne des ressources d'hébergements dont la mission est similaire.

« Certaines des Auberges peinent à boucler leur budget annuel, plusieurs termineront l'année avec un déficit. Non seulement elles ne reçoivent pas plus, mais tout ce qui touche la transition à la vie adulte des jeunes non plus. Logements abordables, prévention de l'itinérance, soin de santé mentale. Rien pour ces jeunes. Ces jeunes sont dans nos ressources et on doit en refuser plusieurs par manque de place. C'est vraiment choquant. », affirme Paule Dalphond, directrice générale du RACQ.

Le 10M$ alloué à l'ensemble des organismes communautaires autonomes en santé et services sociaux (OCASSS) est une honte, mêlée à un mépris envers les besoins des Auberges du cœur. Ce montant dérisoire ne fait qu'entretenir leur précarité, rendant difficile le maintien de leurs services et d'en développer de nouveaux pour répondre aux besoins de plus en plus importants des jeunes vulnérabilisés.

La CAQ abandonne les jeunes vulnérables

Le ministre Lionel Carmant s'est clairement engagé à accorder un financement supplémentaire aux Auberges du cœur, dans une entrevue accordée à Nathalie Collard, le 15 décembre dernier. Il a pris le temps de rencontre Paule Dalphond, directrice générale du RACQ, pour l'en aviser ce qui rend son désaveu envers notre travail incompréhensible. Faut-il comprendre que les belles paroles de ce gouvernement n'ont aucune valeur lorsque vient le temps de respecter ses engagements?

Nous déplorons l'absence d'un défenseur de la jeunesse au sein du gouvernement, depuis le départ de Samuel Poulain. Nous appuyons la nécessité d'un adjoint parlementaire dédié à la jeunesse afin d'assurer une réelle prise en compte des enjeux qui la concernent. Pendant ce temps, le gouvernement concrétise une gestion néolibérale de l'État québécois, appliquant une logique marchande à un secteur où les relations humaines, l'éthique et l'équité sociale sont les pierres d'assise. Plus que jamais, les Auberges du cœur seront essentielles, malheureusement plusieurs ne pourront répondre à l'appel faute de financement.

Le Regroupement des Auberges du cœur du Québec

Le Regroupement des Auberges du cœur du Québec est le trait d'union de 32 membres qui opèrent 34 maisons d'hébergement communautaires pour jeunes vivant des difficultés ou en situation d'itinérance dans 10 régions du Québec. Elles doivent refuser plus de 6 000 demandes d'hébergement, généralement faute de place. Les Auberges du cœur hébergent et soutiennent chaque année plus de 4 500 jeunes âgé•e•s entre 12 et 35 ans. Au total, l'ensemble des Auberges du cœur offre plus de 780 places (416 en maison d'hébergement et 364 autres places en appartements supervisés ou logements sociaux). C'est aussi près de 500 travailleur•euse•s et 450 bénévoles qui gravitent autour de ces jeunes. Ces chiffres ne reflètent qu'une partie des besoins des jeunes pour le type d'hébergement et de soutien que nous offrons considérant les territoires où de telles ressources sont inexistantes.

Visitez https://www.aubergesducoeur.org/

