Le Regroupement des Auberges du cœur du Québec dénonce un manque flagrant de transparence et de reconnaissance

MONTRÉAL, le 8 avril 2025 /CNW/ - Le Regroupement des Auberges du cœur du Québec (RACQ) accueille avec consternation l'annonce faite lors du Sommet de l'Est, le 7 avril à Montréal, par la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, concernant l'octroi de 10 millions de dollars pour lutter contre l'itinérance, dont 8,5 millions seront confiés à Centraide.

Le PSOC écarté, malgré son expertise

Le gouvernement invoque l'urgence pour justifier cette approche. Pourtant, le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) a déjà démontré, notamment durant la pandémie, sa capacité à gérer rapidement et efficacement des fonds d'urgence. Le fait que les sommes proviennent du ministère de Solidarité sociale et de l'Action communautaire ne justifie en rien qu'un tel mécanisme soit écarté au profit d'un acteur intermédiaire, alors que des structures éprouvées existent déjà au sein du réseau.

Le RACQ s'interroge sur la part réelle des fonds qui iront aux organismes communautaires sur le terrain considérant que l'approche philanthropique implique manifestement des frais d'administration. De plus, le choix de passer par une tierce partie complexifie inutilement la reddition de comptes, tout en compromettant la possibilité d'un financement à la mission stable et prévisible pour les organismes. Cette approche ponctuelle et fragmentée ne fait que renforcer l'instabilité d'un réseau déjà sous pression.

Un manque criant de reconnaissance envers les organismes communautaires autonomes de prévention à l'itinérance

Les 32 Auberges du cœur illustrent parfaitement le travail essentiel des organismes communautaires autonomes en prévention de l'itinérance chez les jeunes. Pourtant, ces acteurs sont encore une fois écartés des décisions stratégiques, laissant ainsi de côté des réseaux communautaires de première ligne.

En confiant les fonds à Centraide, le gouvernement marginalise les réseaux établis et compromet l'efficacité de la réponse à une problématique aussi complexe qu'urgente.

Le Regroupement des Auberges du cœur du Québec

Le Regroupement des Auberges du cœur du Québec est le trait d'union de 32 membres qui opèrent 34 maisons d'hébergement communautaires pour jeunes vivant des difficultés ou en situation d'itinérance dans 10 régions du Québec. Elles doivent refuser plus de 6 000 demandes d'hébergement, généralement faute de place. Les Auberges du cœur hébergent et soutiennent chaque année plus de 4 500 jeunes âgé•e•s entre 12 et 35 ans. Au total, l'ensemble des Auberges du cœur offre plus de 780 places (416 en maison d'hébergement et 364 autres places en appartements supervisés ou logements sociaux). C'est aussi près de 500 travailleur•euse•s et 450 bénévoles qui gravitent autour de ces jeunes. Ces chiffres ne reflètent qu'une partie des besoins des jeunes pour le type d'hébergement et de soutien que nous offrons considérant les territoires où de telles ressources sont inexistantes.

