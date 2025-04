Projets pédagogiques particuliers - La FCSSQ tient l'événement Passions pour tous!

QUÉBEC, le 15 avril 2025 /CNW/ - Les 15 et 16 avril, la Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) tient l'événement Passions pour tous!, deux demi-journées d'activités virtuelles portant sur les projets pédagogiques particuliers (PPP) de type profil ou concentration au secondaire. Des présentations, des réflexions collectives et des témoignages d'initiatives porteuses sont proposés aux équipes-écoles, aux parents ainsi qu'aux partenaires impliqués dans les instances du réseau public d'éducation.

En étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation (MEQ), la FCSSQ a réalisé deux outils d'accompagnement qui permettent de faciliter le développement et la mise en place de projets pédagogiques particuliers accessibles et abordables au plus grand nombre d'élèves. De fait, l'ensemble du réseau scolaire a accès à des outils portant sur les principes directeurs d'un PPP et sur le soutien financier pouvant être accordé aux parents. Tous ces outils sont disponibles sur le site Web de la FCSSQ : https://www.fcssq.quebec/publications/projets-pedagogiques-particuliers

Un troisième outil de référence sur la mise en place de PPP sera disponible prochainement. Des webinaires accompagneront également son lancement.

« Cet événement est une occasion privilégiée de partager les idées afin d'enrichir l'offre de services éducatifs. Les projets pédagogiques particuliers existent depuis plusieurs années. Nombreux sont les témoignages de retombées positives, que ce soit sur la motivation scolaire des élèves qui y participent, leur intérêt envers l'école, leur persévérance et la réussite éducative. La FCSSQ poursuivra son accompagnement auprès des centres de services scolaires, des commissions scolaires anglophones de même que les commissions scolaires Crie et Kativik, afin de mettre en place des projets accessibles et abordables au plus grand nombre d'élèves dans toutes les écoles du Québec. Par la mise en place de tels projets, tout le personnel scolaire collabore à enrichir le parcours des élèves en plus de favoriser leur réussite éducative. », a déclaré le président-directeur général de la FCSSQ, M. Dominique Robert.

Rappelons que le développement de nouveaux projets pédagogiques particuliers au secondaire fait partie des orientations du Plan stratégique du ministère de l'Éducation.

À propos de la FCSSQ

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, ressources humaines, développement des compétences, ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, communications, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes et des services juridiques. Conjointement avec le MEQ, la FCSSQ coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

