Semaine nationale de l'engagement parental - Un nouvel événement pour célébrer les parents engagés!

« Nous sommes fiers de lancer la toute première Semaine nationale de l'engagement parental, car l'implication des parents engagés bénévolement dans le milieu scolaire fait une différence et mérite d'être soulignée! L'engagement des parents favorise la réussite des élèves et contribue à valoriser l'éducation publique. À l'occasion de cette semaine thématique annuelle, nous mettrons en lumière les parents engagés partout au Québec et les différentes façons dont les parents peuvent s'impliquer en éducation », mentionne le président de la FCPQ, Kévin Roy.

Les conseils d'établissement et les comités de parents seront invités à nommer des lauréats dans plusieurs catégories. Des activités seront suggérées et du soutien sera offert par la FCPQ pour faciliter la participation à cet événement. Toute l'information est disponible sur notre site web.

Le 28 mai, dans le cadre du Colloque national de la FCPQ, nous tiendrons une soirée reconnaissance afin de souligner l'implication des parents engagés et pour lancer la première édition de la Semaine nationale de l'engagement parental. Les participants pourront assister à une animation théâtralisée sur l'engagement parental en collaboration avec le Théâtre Parminou et à la présentation des lauréats du programme reconnaissance pour l'année 2021-2022. Cette soirée aura lieu en mode hybride à l'Hôtel Le Victorin de Victoriaville et en ligne.

La FCPQ regroupe les comités de parents de plus de 90% des centres de services scolaires du Québec. Elle soutient, depuis près de 50 ans, les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

