Semaine nationale de l'engagement parental en éducation - Les parents, des partenaires incontournables du réseau de l'éducation!

QUÉBEC, le 1er juin 2026 /CNW/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec (Fédération) est fière de souligner la 5e Semaine nationale de l'engagement parental en éducation qui se déroule jusqu'au 5 juin. L'implication des parents dans le réseau scolaire est essentielle, car elle contribue à la motivation des jeunes, renforce leur bien-être et favorise le développement de leur plein potentiel. La Fédération est heureuse de s'associer à cette semaine qui valorise la participation des parents à la réussite éducative. Grâce à leur engagement, les actions du réseau scolaire répondent bien aux besoins et aux intérêts des jeunes.

« À travers l'ensemble du Québec, des milliers de parents s'investissent avec rigueur et dévouement au sein de la vie éducative des écoles, des conseils d'établissement, des comités de parents et des conseils d'administration. Je tiens à saluer leur engagement soutenu et leur précieuse contribution. La collaboration entre les familles, les écoles et la communauté constitue un levier fondamental pour assurer des milieux d'apprentissage inclusifs et propices à la réussite éducative de tous les élèves », déclare M. Dominique Robert, président-directeur général de la Fédération.

À propos de la Fédération

La Fédération regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La Fédération offre à ses membres des services en relations du travail, ressources humaines, développement des compétences, ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, communications, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes et des services juridiques. Conjointement avec le MEQ, la Fédération coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

SOURCE Fédération des centres de services scolaires du Québec

Source : Camille Robitaille-Marchand, Conseillère aux communications et aux événements, Fédération des centres de services scolaires du Québec, Tél. : 418 651-3220 • [email protected] • www.fcssq.quebec; Information : Catherine Roy, Conseillère principale aux communications et aux relations de presse, Fédération des centres de services scolaires du Québec, Tél. : 438 371-9420 • [email protected] • www.fcssq.quebec