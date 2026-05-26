Journée de valorisation du personnel scolaire - Le personnel scolaire : au cœur de la réussite!

QUÉBEC, le 26 mai 2026 /CNW/ - En ce 26 mai, il est important de prendre un moment pour souligner la Journée de valorisation du personnel scolaire afin de reconnaître le travail essentiel de ces personnes dévouées et engagées envers l'éducation et l'épanouissement des jeunes. La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) tient à remercier le personnel enseignant, professionnel, administratif et de soutien ainsi que les directions pour leur contribution à la réussite éducative des élèves. Profitons de cette journée pour souligner l'apport important de leur engagement pour façonner l'avenir du Québec.

« Je remercie l'ensemble du personnel scolaire pour sa contribution essentielle à la réussite des élèves. Les actions quotidiennes de plus de 200 000 personnes engagées favorisent la mise en place de milieux d'apprentissage qui encouragent l'éclosion de talents et de passions. Quel que soit leur rôle, ces personnes déploient tous les efforts nécessaires pour soutenir la progression des élèves et les accompagner vers leur projet de vie », affirme le président-directeur général de la FCSSQ, M. Dominique Robert.

À propos de la FCSSQ

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, ressources humaines, développement des compétences, ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, communications, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes et des services juridiques. Conjointement avec le MEQ, la FCSSQ coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

SOURCE Fédération des centres de services scolaires du Québec

Source : Camille Robitaille-Marchand, Conseillère aux communications et aux événements, FCSSQ, Tél. : 418 651-3220, [email protected], www.fcssq.quebec; Information : Catherine Roy, Conseillère principale aux communications et aux relations de presse, FCSSQ, Tél. : 438 371-9420, [email protected], www.fcssq.quebec