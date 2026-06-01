Semaine de reconnaissance des conductrices et conducteurs d'autobus scolaires et de berlines - Un rôle essentiel dans la sécurité de milliers d'élèves

QUÉBEC, le 1er juin 2026 /CNW/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec (Fédération) souligne la première édition de la Semaine de reconnaissance des conductrices et conducteurs d'autobus scolaires et de berlines. Cette semaine vise à reconnaître et à valoriser ce rôle unique qui allie vigilance et bienveillance. La Fédération salue le travail de ces personnes dévouées qui assurent le déplacement sécuritaire des élèves.

« Les conductrices et conducteurs d'autobus scolaires et de berlines assurent la sécurité de milliers d'enfants et nous tenons à reconnaître leur apport à la vie scolaire à l'occasion de cette toute nouvelle semaine. Ils accompagnent les jeunes avec bienveillance et contribuent chaque jour à leur bien-être. Je tiens à les remercier pour leur rigueur et leur présence signifiante quotidienne auprès des élèves », mentionne M. Dominique Robert, président-directeur général de la Fédération.

À propos de la Fédération

La Fédération regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La Fédération offre à ses membres des services en relations du travail, ressources humaines, développement des compétences, ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, communications, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes et des services juridiques. Conjointement avec le MEQ, la Fédération coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

SOURCE Fédération des centres de services scolaires du Québec

Source : Camille Robitaille-Marchand, Conseillère aux communications et aux événements, Fédération des centres de services scolaires du Québec, Tél. : 418 651-3220 • [email protected] • www.fcssq.quebec; Information : Catherine Roy, Conseillère principale aux communications et aux relations de presse, Fédération des centres de services scolaires du Québec, Tél. : 438 371-9420 • [email protected] • www.fcssq.quebec