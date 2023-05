Semaine nationale de l'engagement parental en éducation Célébrons les parents engagés!

QUÉBEC, le 28 mai 2023 /CNW/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) est fière de lancer la seconde édition de la Semaine nationale de l'engagement parental en éducation, qui culminera avec le Grand rendez-vous national des parents le 3 juin prochain.

Semaine nationale de l'engagement parental (Groupe CNW/Fédération des comités de parents du Québec)

« Par leurs actions motivées par la réussite des élèves, les parents engagés bénévolement dans le milieu scolaire apportent une contribution positive qui favorise la qualité de l'éducation et encourage la participation des autres parents. Ils sont des exemples d'engagement pour tous et ils méritent d'être mis en lumière », explique Kévin Roy, président de la FCPQ.

Pour souligner cette semaine thématique, la FCPQ a préparé des outils disponibles gratuitement sur son site web et invite les écoles et les instances à organiser des activités et des actions pour valoriser l'engagement des parents dans le milieu scolaire. Voici un aperçu des outils:

Des bandes dessinées à colorier

Des cartes de remerciement pour les parents engagés

Un labyrinthe sur la thématique de l'engagement parental

Les écoles, les conseils d'établissement, les comités de parents et tous les participants sont invités à partager leurs activités et leurs messages de remerciement aux parents en utilisant le mot-clic #monparentengagé sur les médias sociaux.

Cette année, le Grand rendez-vous national des parents soulignera la clôture de la Semaine nationale de l'engagement parental. Cet événement sera une occasion pour les parents de se rencontrer et d'échanger sur leurs expériences, leurs bons coups et leurs défis.

Une activité de reconnaissance des parents engagés sera animée par Jonathan Trudeau et les lauréats de l'ordre de la FCPQ et de la catégorie Argent seront dévoilés et honorés. 30 comités de parents et 140 conseils d'établissement ont nommé des lauréats dans les quatre catégories de reconnaissance cette année, des augmentations de 25% et 140% par rapport à la première édition!

Pour plus d'informations sur cet évènement national et pour consulter la programmation, rendez-vous sur notre site web.

Merci aux parents qui donnent leur temps et leur énergie pour favoriser la réussite des élèves et le bon fonctionnement du milieu scolaire! Bonne semaine nationale de l'engagement parental en éducation à tous!

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe les comités de parents de plus de 90% des centres de services scolaires du Québec. Elle soutient, depuis près de 50 ans, les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

SOURCE Fédération des comités de parents du Québec

Renseignements: Stéphanie Rochon, Directrice des communications, Téléphone : (418) 667-2432, Cellulaire : (581) 985-7137, Courriel : [email protected]