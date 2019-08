Semaine italienne de Montréal 2019 - Un retour attendu des célébrations de la culture et du patrimoine italien dans divers quartiers montréalais

MONTRÉAL, le 6 août 2019 /CNW Telbec/ - Pour une 26e année, les charmes de l'Italie se déploieront pendant une dizaine de jours dans la Petite-Italie et dans les quartiers de LaSalle, Montréal-Nord, Saint-Léonard, Rivières-des-Prairies et Notre-Dame-de-Grâce.

Ainsi, du 9 au 18 août, la population montréalaise et des environs est conviée à participer gratuitement à des projections de films italiens, des concerts en plein air, une exposition de voitures italiennes de collection, un défilé de mode, un concours de desserts ainsi qu'un opéra, et ce, grâce à la participation de quelque 200 artistes.

« Le retour de la Semaine italienne de Montréal est une belle occasion de satisfaire notre curiosité pour tout ce qui a trait à la culture d'une communauté qui a grandement contribué à façonner l'identité de la métropole. Je remercie le Congrès national italo-canadien de son engagement à nous offrir, année après année, et toujours avec un bel enthousiasme, une programmation de qualité, colorée et accessible dans des quartiers montréalais où la communauté italienne est bien ancrée », déclare la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« La Semaine italienne de Montréal honore la beauté et la diversité d'un pays fièrement représenté dans notre ville par des gens, comme moi, qui sont à la fois fiers de leurs racines et de leur intégration réussie dans une ville où l'inclusion et la diversité sont des priorités et des valeurs fondamentales. Je souhaite de tout cœur que les Montréalaises et Montréalais soient nombreux à plonger dans la riche culture italienne, qui a grandement contribué à la valorisation de la diversité montréalaise », ajoute Rosannie Filato, conseillère municipale du district de Villeray et responsable de la sécurité publique au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Pour découvrir la programmation de la Semaine italienne de Montréal 2019, visitez italfestmtl.ca .

